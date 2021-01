Une semaine sur les marchés : le récap du 18 au 22 janvier

(Crédits photo : Adobe Stock - Peshkova )

Lundi 18 janvier

CAC 40 : +0,10% à 5617,27 points

Le fait du jour

Le PIB de la Chine a progressé sur la période octobre-décembre de 6,5% en rythme annuel, alors que le consensus tablait sur une hausse de 6,1% après une croissance de 4,9% au troisième trimestre 2020.

Les marchés américains sont fermés en raison du jour férié du Martin Luther King Jr Day.

Valeur en vue

Carrefour lâche 6,92% à 15,46 euros après la confirmation de l'arrêt des discussions en vue d'une fusion avec le québécois Couche-Tard face à l'opposition du gouvernement.

Mardi 19 janvier

CAC 40 : -0,33% à 5598,61 points

Le fait du jour

Janet Yellen, ancienne présidente de la Fed, est auditionnée au Sénat pour confirmer sa nomination au poste de secrétaire au Trésor. Elle estime qu'il faut «frapper fort» sous peine de risquer «une récession plus longue et plus douloureuse maintenant - et une cicatrisation à long terme de l'économie plus tard».

Les marchés américains terminent dans le vert. Le Dow Jones gagne 0,38% à 30 930,52 points, le S&P 500 plus large a pris 0,8% à 3.798,91 points. Le Nasdaq avance de 1,5% à 13.197,18 points.

Valeur(s) en vue

Plus forte hausse du CAC 40, Alstom (+6,04% à 48,46 euros) publie un chiffre d'affaires en progression de 2% à périmètre et taux de change constants, et confirme ses objectifs.

La banque américaine Goldman Sachs publie une hausse de +153% de ses bénéfices au 4ème trimestre (à 4,36 Mds $ contre 1,72Mds $ fin 2019). Le titre a toutefois reculé : (-2,26%, à 294,20 dollars).

Le titre de General Motors progresse de 9,8% à 54,84 dollars après l'annonce d'un partenariat de long terme entre le constructeur automobile, sa filiale Cruise et Microsoft.

Mercredi 20 janvier

CAC 40 : +0,53% à 5628,44 points

Le fait du jour

Joe Biden est investi 46e président des États-Unis, synonyme, pour les marchés du déploiement d'un ambitieux plan de relance budgétaire de 1.900 milliard de dollars.

Le Dow Jones atteint un nouveau record en clôture (+0,83% à 31.188,38 points), le Nasdaq, porté notamment par l'envol de l'action Netflix (+16,9% à 586,34 dollars), grimpe de 1,97% à 13.457,25 points et le S&P 500 s'est apprécié de 1,39% à 3.851,85 points.

Valeur en vue

Fnac Darty termine lanterne rouge du SBF 120 (-4,64% à 48,92 euros), au lendemain de la publication d'un point d'activité préliminaire pour l'année 2020. Les perspectives 2021 avancées par le groupe sont jugées trop prudentes par les investisseurs.

Jeudi 21 janvier

CAC 40 : -0,67% à 5590,79 points

Le fait du jour

Le marché parisien ne bénéficie de la dynamique américaine de la veille.

La Banque centrale européenne (BCE) laisse sa politique monétaire inchangée tout en réaffirmant être prête à amplifier son soutien à l'économie si nécessaire.

Aux Etats-Unis, le Dow Jones est quasiment à l'équilibre (-0,04% à 31.176,01 points) tout comme le S&P 500 +0,03%, suffisant pour inscrire un record de clôture à 3.853,07 points. Le Nasdaq avance de 0,55% à 13.530,92 points, lui aussi à un plus haut historique en clôture.

Valeur en vue

Renault est soutenu (+1,25% à 35,25 euros) par un relèvement de recommandation de Jefferies qui passe à "conserver" contre "sous-pondérer" et remonte son objectif de cours à 37 euros contre 30 euros. Globalement, le secteur automobile bénéficie d'un regain d'intérêt des investisseurs depuis le début de l'année, ce qui se confirme sur cette séance : Michelin (+1,13% à 112,25 euros) et Plastic Omnium (+4,90% à 32,94 euros).

Vendredi 22 janvier (actualisation à venir)

Le fait du jour

Les nouvelles restrictions mises en oeuvre ou envisagées en Europe pour lutter contre la pandémie mettent à mal le scénario d'une reprise économique à court terme.

Valeur en vue

Sur le SBF 120, Maisons du Monde chute lourdement. Les investisseurs s'inquiétent des conséquences d'un possible reconfinement sur l'activité du distributeur de meubles et d'articles de décoration.