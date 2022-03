Une semaine sur les marchés : le récap du 14 au 18 mars

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 14 mars

CAC 40 : +1,75% à 6369,94 points

Le fait du jour

Faisant fi des inquiétudes entourant un redémarrage de l'épidémie de covid-19 dans la région de Shenzhen en Chine, les investisseurs ont préféré espérer une issue favorable dans les pourparlers engagés entre Kyiv et Moscou, même si sur le terrain les opérations militaires se poursuivent. Résultat, le CAC 40 démarre la semaine sur une franche hausse.

Valeur en vue

Sur le SRD, Groupe Gorgé grimpe de plus de 11% alors qu'il a annoncé en fin de semaine précédentte être entré en négociations pour l'acquisition d'iXblue. Le groupe fabrique des centrales inertielles utiles aux sous-marins.

Mardi 15 mars

CAC 40 : -0,23% à 6355 points

Le fait du jour

Entre décision de la Fed mercredi, reprise de l'épidémie de Covid en Chine et poursuite de l'offensive russe en Ukraine, le CAC 40 avait de quoi s'inquiéter. Il a plutôt bien résisté, ne se repliant "que" de 0,23% sur la journée

Valeur en vue

Ipsen bénéficie d'un relèvement de JP Morgan qui remonte son objectif de cours de 80 à 88 euros pour le laboratoire pharmaceutique.

Mercredi 16 mars

CAC 40 : +3,68% à 6588,64 points

Le fait du jour

Décidément, on va finir par croire que les séances du mercredi profitent au CAC 40. L'indice français signe une séance de très forte hausse, malgré l'échec des pourparlers entre Russes et Ukrainiens. Mais les marchés n'avaient d'yeux que pour l'Asie alors que, d'après plusieurs sources de marché, le vice-Premier ministre chinois Liu He aurait évoqué une série de mesures visant à soutenir l'économie et à stabiliser les marchés financiers.

Valeur en vue

Le luxe est à l'honneur pour cette séance. Les perspectives de soutien en Asie profitent au géant du secteur : Hermès avance de presque 8%, Kering de 5,53%, LVMH de 6,59%.

Jeudi 17 mars

CAC 40 : +0,36% à 6612,52 points

Le fait du jour

Sans avancée majeure sur les négociations russo-ukrainiennes, le CAC 40 réussit à aligner une deuxième séance de hausse, plus modérée toutefois que la précédente, dans un contexte de grande prudence.

Valeur(s) en vue

Atos signe une belle progression alors que, selon BFM Business, s'intéresserait à la division de cybersécurité du groupe. BFM Business explique que, selon plusieurs sources, le constructeur aéronautique européen aurait "étudié le dossier", sa direction ayant "des ambitions dans le digital". Plus tôt en février, Thales avait indiqué réfléchir à un projet de rachat des activités de cybersécurité d'Atos; ce dernier avait alors déclaré que sa division BDS de cybersécurité n'était "pas à vendre".

Vendredi 18 mars (actualisation à venir)

CAC 40 :

Le fait du jour

Ca temporise toujours sur la Bourse de Paris, face à l'enlisement du conflit russo-ukrainien

Valeur en vue

EDF a lancé son augmentation de capital d'un peu plus de 3,1 milliards d'euros, à laquelle l'Etat apportera l'essentiel. objectif affiché par le producteur d'électricité : "renforcer sa flexibilité financière".

LG (redaction@boursorama.fr)