Une semaine sur les marchés : le recap du 14 au 18 février

Lundi 14 février

CAC 40 : -2,27% à 6852,20 points

Le fait du jour

Début de semaine tendu pour le CAC 40. Les investisseurs sont rattrapés par la crise ukrainienne alors que la Maison blanche va jusqu'à évoquer une invasion de l'Ukraine par la Russie dans la semaine, un constat jugé alarmisté par les dirigeants européens qui continuent de miser sur une solution diplomatique. Autre raison de stresser : la tenue d'une réunion "extraordinaire" de la Réserve fédérale aujourd'hui alors que l'inflation continue de flamber aux Etats-Unis. Résultat, le CAC 40 a commencé la semaine dans le rouge vif même s'il limite finalement la casse par rapport au début de séance.

Valeurs en vue

Arcelormittal décroche le plus nettement (-6,33%) et les valeurs bancaires souffrent avec Société Générale et BNP Paribas.

Mardi 15 février

CAC 40 : +1,86% à 6979,97 points

Le fait du jour

Vivant au rythme de la crise ukrainienne, le CAC 40 profite du mot désormais largement partagé de "désescalade" pour reprendre une grosse partie du terrain perdu la veille.

Valeur en vue

Dure sanction pour Capgemini. Malgré une solide performance en 2021 et une rentabilité qui pourrait encore progresser cette année, la SSII recule de 3,29%. Les investisseurs attendaient visiblement encore mieux de la part du groupe.

Mercredi 16 février

CAC 40 : -0,21% à 6964,98 points

Le fait du jour

Un CAC 40 sur pause en cette séance du milieu de semaine. La prise de risque est limitée avant les minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed. Elles devraient conduire à l'obtention d'indications supplémentaires sur l'appréciation que les membres de la banque centrale américaine ont de l'inflation et la façon dont ils envisagent le calendrier du resserrement monétaire.

Valeur en vue

Nexans est à l'honneur (+6,42% à 82 euros) : le fabricant de câbles a plus que doublé son résultat net en 2021 à 164 millions d'euros et le dividende va passer de 70 centimes à 1,20 euro.

Jeudi 17 février

CAC 40 : -0,26% à 6946,82 points

Le fait du jour

Nouvelle séance de consolidation pour l'indice français alors que les investisseurs restent attentifs au développement de la situation en Ukraine, la Russie ayant annoncé le retrait de ses trouves en manoeuvre à la frontière du pays.

Valeur en vue

Kering brille (+4,95% à 663,90 euros). Le groupe a fait état d'une forte croissance de ses ventes au quatrième trimestre, tirée notamment par le rebond de son navire amiral Gucci. Le chiffre d'affaires du groupe a grimpé de 31,9% en données comparables sur les trois derniers mois de 2021, à 5,4 milliards d'euros.

Vendredi 18 février

CAC 40 : actualisation à venir

Le fait du jour

La Bourse de Paris est orientée à la hausse en début de séance vendredi, les investisseurs semblant vouloir croire encore en une solution diplomatique à la crise ukrainienne.

Valeur en vue

Grosse déception pour Hermès qui est lanterne rouge de l'indice. Au quatrième trimestre, les ventes de maroquinerie-sellerie du groupe ont reculé de 5,4% à taux de changes constants, Hermès evoquant des "contraintes capacitaires" qui ne lui ont pas permis de répondre à la demande soutenue.

