Une semaine sur les marchés : le récap du 13 au 17 septembre

(Crédits photo : Unsplash - Matthew Henry )

Lundi 13 septembre

CAC 40 : -0,20% à 6 676,93 points

Le fait du jour

Il flotte manifestement un parfum d'attentisme chez les investisseurs à la Bourse de Paris qui guettent de nouveaux catalyseurs haussiers.

Valeur en vue

Valneva s'effondre de 41,67% à 11,64 euros. Le gouvernement britannique a resilié son contrat de 100 millions de doses pour le candidat-vaccin de la biotech franco-autrichienne. Valneva est accusée d'avoir manqué à ses obligations, ce qu'elle conteste vigoureusement.

Mardi 14 septembre

CAC 40 : -0,36% à 6 652,97 points

Le fait du jour

La faiblesse de l'inflation aux Etats-Unis (0,3% en juillet, contre un consensus à 0,4%) suscite un regain d'intérêt pour les valeurs technologiques. Les bourses américaines ont néanmoins fini dans le rouge, rattrapées par des inquiétudes sur la vigueur de la reprise économique.

Valeur(s) en vue

Les craintes d'un ralentissement économique en Chine pénalisent le secteur du luxe et engendrent des prises de bénéfices. LVMH perd 1,55% à 646,80 euros, Hermès 0,74% à 1269,50 euros et Kering 2,76% à 658,30 euros. AlphaValue a d'ailleurs dégradé LVMH et Kering de «accumuler» à «alléger» en soulignant la dépendance des valeurs au marché chinois.

Mercredi 15 septembre

CAC 40 : -1,04% à 6 583,62 points

Le fait du jour

Le ralentissement de l'économie chinoise inquiète jusqu'en Europe et tire le secteur du luxe français vers le bas. En juillet, la production en Chine est tombée à son plus bas niveau depuis juillet 2020 en augmentant seulement de 5,3%. Les ventes au détail ont ralenti à 2,5%, contre un consensus de 7%.

Valeur en vue

Onzième repli consécutif pour Alstom qui perd 4,64% à 30,22 euros et efface 18% de sa valeur depuis le 30 août. Le titre est toujours sujet à des inquiétudes concernant son flux de trésorerie et le rachat du canadien Bombardier.

Jeudi 16 septembre

CAC 40 : +0,59% à 6 622,59 points

Le fait du jour

Les données du jour confortent l'idée d'une reprise économique américaine vigoureuse et donc d'une prochaine diminution des rachats d'actifs par la Réserve fédérale. Les ventes au détail ont augmenté de 0,7% en août alors que les analystes tablaient sur une baisse de 0,8%. L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est sorti à 30,7 pour le mois de septembre, contre un consensus de 18,8.

Valeur en vue

Lagardère décolle (+19,45% à 23,28 euros) après l'annonce de Vivendi du rachat des parts de Amber Capital, soit 17,93% du capital, au prix de 24,10 euros par action. Cela devrait en effet conduire à une prise de contrôle de Lagardère par le groupe de Vincent Bolloré.

Vendredi 17 septembre (actualisation à venir)

Le fait du jour

Les investisseurs sont tiraillés entre l'idée d'une croissance américaine qui pourrait accélérer en septembre et l'annonce prochaine du "tapering" de la Fed si l'économie se redressait.

Valeur en vue

Atos, spécialiste de la transformation numérique, sort du CAC 40 ce soir après Bourse, au profit de Eurofins Scientific.