Une semaine sur les marchés : le récap du 12 au 16 octobre

Lundi 12 octobre

Le fait du jour

En dépit d'une situation sanitaire qui se dégrade dans l'Hexagone par rapport aux autres pays européens, le CAC 40 poursuit son ascension. L'indice termine sur une hausse de 0,66% à 4.979,29 points.

Outre-Atlantique, les investisseurs continuent de parier sur l'adoption d'un plan de relance avant l'élection présidentielle. La Maison Blanche a en effet appelé dimanche le Congrès à adopter un plan revu à la baisse avant le scrutin. Portée par les valeurs technologiques, la Bourse de New-York termine en hausse : le Dow Jones grimpe de 0,88% à 28.837,52 points, le Nasdaq 2,56% à 11.876,26 points tandis que le S&P 500 grapille 1,64% à 3.534,22 points.

Valeur en vue

Le "rally" haussier se poursuit pour le titre de Société Générale (+2,38%) porté par un relèvement de recommandation de Jefferies qui passe à «acheter» contre «conserver» sur le titre avec un objectif de cours également revu à la hausse : 17,60 euros contre 16 euros. Les performances du groupe dans la banque de détail en France et l'amélioration du rendement du capital ne sont pas valorisés à leur juste valeur par le marché, estime en outre le broker.

Mardi 13 octobre

Le fait du jour

Le climat s'alourdit sur les marchés actions après les annonces décevantes de Johnson & Johnson sur son vaccin expérimental contre le COVID-19. Le groupe pharmaceutique américain a en effet annoncé une « pause » dans ses essais cliniques en raison d'une maladie inexpliquée chez un participant. Le CAC 40 termine sur une baisse de 0,64% à 4947,61 points.

Après quatre jours consécutifs de hausse, la Bourse de New York cale. L'indice Dow Jones lâche 0,55% à 28.679,81 points, le S&P 500 recule de 0,63%, à 3.511,93 points et le Nasdaq Composite termine proche de l'équilibre (-0,10%) à 11.863,90 points.

Valeur(s) en vue

Alors que le secteur bancaire enregistre le plus fort repli (-4,07% pour BNP Paribas, -3,95% pour Société Générale, -3,79% pour Crédit Agricole), la foncière commerciale Unibail Rodamco Wesfield affiche la plus forte hausse (+2,92%). Le groupe a en effet annoncé la vente d'un immeuble de bureaux pour 620 millions d'euros dans le cadre d'un vaste plan pour renforcer son bilan.

Du côté des autres classes d'actifs à risques, le pétrole grimpe après la publication de données très encourageantes venant de Chine où les exportations ont progressé de 9,9% sur un an en septembre. Le baril de Brent gagne 1,53% à plus de 42 dollars le baril et le brut léger américain (WTI) s'octroie 1,9%, à 40,18 dollars.

Mercredi 14 octobre

Le fait du jour

La Bourse de Paris peine à trouver une direction sur fond d'inquiétudes quant à la situation sanitaire et dans l'attente de nouvelles annonces du gouvernement. Le CAC 40 termine toutefois sur un repli limité : -0,12% vers les 4.941,66 points.

Aux Etats-Unis, les premiers résultats du troisième trimestre mitigés (la banque Wells Fargo a notamment publié des résultats inférieurs aux prévisions des analystes) couplés aux propos peu optimistes du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin sur un accord avant l'élection présidentielle du 3 novembre pèsent sur la tendance. L'indice Dow Jones cède 0,58% à 28.514 points, le S&P 500 0,66% à 3.488,67 points et le Nasdaq 0,80% à 11.768,73 points.

Valeur en vue

Renault profite d'une analyse favorable de Citigroup et progresse de 3,46%. Le broker qui affiche une recommandation d'achat sur le titre et un objectif de cours de 32 euros, estime que le constructeur automobile devrait publier le 23 octobre des résultats meilleurs que prévu pour le troisième trimestre.

Jeudi 15 octobre

Le fait du jour

Les nouvelles mesures prises pour tenter de stopper la deuxième vague de l'épidémie plombent le moral des investisseurs. En outre, les marchés doivent désormais se résoudre à l'idée qu'un plan de soutien budgétaire ne sera pas validé avant l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. Le CAC 40 termine cette séance à -2,11% à 4.837,42 points.

Après un mauvais démarrage, Wall Street est parvenue à réduire ses pertes au cours de la séance. Le Dow Jones lâche finalement 0,07% à 28.494,20 points, le Nasdaq 0,47% à 11.713,87 points et le S&P 500 0,15%, à 3.483,34 points.

Valeur à suivre

Contre la tendance, le titre d'Unibail-Rodamco-Westfield flambe : +14,01% ! La Bourse ovationne l'opposition menée par Xavier Niel, le patron d'Iliad, et par Léon Bressler, l'ancien PDG d'Unibail, contre la levée de fonds de 3,5 milliards d'euros annoncée en septembre par la foncière commerciale. Ce projet doit être présenté aux actionnaires au cours de l'assemblée générale du 10 novembre.

Le fait du jour

Regain d'optimisme sur les marchés portés par un nouvel espoir d'accord de relance budgétaire et par l'envolée du secteur du luxe. Le CAC 40 efface pratiquement ses pertes de la veille.

Valeur à suivre

Au lendemain de la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, LVMH bondit à la Bourse de Paris entrainant dans son sillage tout le secteur du luxe.

Le rebond des ventes du maroquinier Louis Vuitton a en effet permis au groupe de limiter l'impact de la crise sanitaire au troisième trimestre. Au cours de cette période, les ventes du groupe ont en effet connu une baisse moins forte que prévu (un recul de 7% à périmètre comparable contre une baisse de 12% attendue par les analystes, avec un chiffre d'affaires avoisinant 12 milliards d'euros).