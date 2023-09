Une semaine sur les marchés : le recap du 11 au 15 septembre

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 11 septembre

CAC 40 : +0,52% à 7.278,27 points et 2,6 milliard d'euros échangés

Le fait du jour

Au cours d'une journée marquée par l'absence d'indicateurs majeurs, la Bourse de Paris a tout de même réussi à enregistrer une hausse de 0,52%, préparant le terrain pour une période cruciale à venir. Dans les prochains jours, les investisseurs seront confrontés aux annonces concernant l'inflation aux États-Unis, ainsi qu'à la décision attendue de la Banque centrale européenne concernant ses taux directeurs, prévue pour jeudi.

Valeur en vue

Tesla a enregistré une hausse de 10,09% à la Bourse de New York, suite à une analyse favorable de Morgan Stanley, qui a rehaussé sa recommandation de 'neutre' à 'surpondérer' pour la société, tout en relevant son objectif de cours de 250 à 400 $.

Dans son rapport, Morgan Stanley souligne le rôle potentiellement crucial du supercalculateur personnalisé de Tesla, nommé Dojo, dans l'amélioration de son système de conduite autonome. Cette avancée pourrait conférer un avantage au constructeur dans un marché évalué à environ 10 000 milliards de dollars.

Mardi 12 septembre

CAC 40 : -0,35% à 7.252,88 points et 2,6 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Au cours de cette séance, les investisseurs ont adopté une attitude d'attentisme et de prudence sur les marchés européens. À l'exception de Londres, qui a enregistré une performance positive de 0,41%, les autres places boursières ont clôturé en territoire négatif, tout comme le Nasdaq qui a suivi cette tendance en perdant 1,04%, se situant dorénavant aux alentours des 13 773 points.



À Paris, l'indice a connu une brève incursion en territoire positif en début de séance, mais a ensuite basculé et a passé la majeure partie de la journée sous la barre des 7 280 points.

Valeur en vue

En tête du SBF 120, SES-imagotag s'envole de 12,19% à 129,20 euros, après avoir annoncé de très bons résultats pour le premier semestre 2023. L'entreprise spécialisée dans les étiquettes électroniques et les solutions numériques pour les magasins, a enregistré une croissance spectaculaire de son Ebitda de 72%, atteignant 43,5 millions d'euros, et une hausse de 33% de son chiffre d'affaires à 380 millions d'euros.

Pour le reste de l'année, SES-imagotag prévoit de maintenir son chiffre d'affaires conforme à son objectif annuel de 800 millions d'euros, notamment grâce à un quatrième trimestre prometteur en termes de ventes et de commandes.

Mercredi 13 septembre

CAC 40 : -0,42% à 7222,57 points et 2,9 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Les investisseurs regardent monter le prix du baril, plus de 92 dollars pour le Brent, avec une inquiétude croissante. Le rendez-vous immanquable de la journée, c'était la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Des chiffres qui, au final, n'ont pas eu beaucoup d'effet sur les marchés. Dans le détail, le CPI est ressorti en hausse de +0,6% en août, comme attendu et à +3,7% en glissement annuel. C'est plus que les 3,6% attendus par les économistes et les 3,2% enregistrés en juillet. Une remontée qui s'explique surtout par celle des prix de l'énergie, qui ont progressé de 10,5% sur un mois. Mais les investisseurs ont apprécié la décélération du CPI core (hors alimentation et énergie), à 4,3% en glissement annuel contre 4,7% en juillet.Le Dow Jones a perdu 0,20% à 34 575,53 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,29% à 13 813,58 points. Les valeurs technologiques ont bénéficié du recul des taux longs : -2,5 points de base à 4,26% pour le 10 ans.

Valeur en vue

Alstom est clairement resté à quai sur le SBF 120. Et la note de Barclays n'y est sans doute pas pour rien. Le département d'analyses de la banque britannique a initié le suivi de la valeur avec un conseil à "sous-pondérer" et un objectif de cours de 16,50 euros, disant constater "une déconnexion entre d'une part une valorisation élevée et de l'autre des activités en difficultés, des facteurs susceptibles de peser sur la trésorerie, un endettement important et une notation de crédit fragile".

Jeudi 14 septembre

CAC 40 : +1,19% à 7308,67 points et 3,9 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Gros volumes pour cette journée de BCE et un marché qui termine nettement dans le vert. Alors qu'un certain flou planait, la BCE a bien relevé d'un quart de point ses taux d'intérêt. Dixième hausse d'affilée du coût du crédit dans la zone euro pour une progression globale de 425 points de base depuis juillet dernier, la décision de l'institution de Francfort porte son taux de dépôt à 4%, son plus haut niveau depuis la création de l'euro en 1999.

Mais ce que les investisseurs ont retenu et raison de leur soulagement. La BCE a indiqué que ce cycle de resserrement monétaire touchait probablement à sa fin, ce qui a plutôt rassuré alors que certains tours de vis supplémentaires n'étaient pas encore exclus dans la communication de la BCE encore récemment.

Valeur en vue

Un peu vite oubliée après l'annonce de bons résultats cliniques Valbiotis a décollé. Pour rappel, la société avait publié en début de seamine les résultats complets de l'étude de Phase II/III Reverse-IT, saluant l'«efficacité remarquable » de son produit végétal Totum 63 contre le prédiabète et les stades précoces du diabète de type 2, «une première pour une substance active non-médicamenteuse».

Vendredi 15 septembre (actualisation à venir)

CAC 40 : -

Le fait du jour

Les principales Bourses européennes sont orientées à la hausse vendredi en matinée dans un contexte d'optimisme sur la fin de la remontée des taux d'intérêt en zone euro au lendemain des décisions de la Banque centrale européenne (BCE) en attendant celles de la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine.

Valeur en vue

Les valeurs du luxe LVMH et Kering sont boostées par des nouvelles positives en provenance de Chine. En août, la production industrielle a progressé de 4,5% sur un an (+3,7% en juillet), un chiffre supérieur aux attentes des analystes.Même bonne surprise du côté des ventes au détail qui ont grimpé de 4,6% sur un an. De plus, les mesures de soutien se multiplient alors que la Banque populaire de Chine a procédé ce matin à de nouvelles injections de liquidités. Hier, elle annonçaiut l'abaissement de 25 points de base à 10,5% du taux de réserves obligatoires imposé aux banques commerciales

