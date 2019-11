Une semaine sur les marchés : le récap du 11 au 15 novembre

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Espoir d'accord commercial et publications de résultats ont continué d'animer la tendance cette semaine sur les marchés actions qui continuent de voler de records en records. La Bourse de Paris a testé un nouveau record de hauteur à 5947 points et s'adjuge désormais plus de 25,2%.

Lundi 11 novembre

Le fait du jour

La Bourse de New York a fini en légère baisse en raison des doutes persistants sur l'issue des négociations commerciales entre Washington et Pékin. A paris le CCA a fini stable (+0,07% ) à 5893 points, dans des volumes rachitiques en raison du jour férié.

La valeur du jour

Adidas : Le titre de l'équipementier sportif allemand a chuté de plus de 5,35% à 266,30 euros à la suite de la publication de ses comptes du troisième trimestre. Le marché a sanctionné l'absence d'innovation majeure dans l'offre de chaussures et surtout le repli de la marge d'Ebita qui a reculé de 1,3 point, à 14%.

Mardi 12 novembre

Le fait du jour

Encore un nouveau record à la Bourse de Paris qui s'est confortablement installée au-dessus du seuil des 5900 points. Après avoir testé un nouveau plus haut annuel à 5931 points, le CAC a ralenti le cadence et s'est finalement adjugé 0,44% à 5919 points.

L'indice phare de la place parisienne progresse désormais de plus de 25% depuis le début de l'année, ce qui ferait de 2019 un excellent millésime boursier après une année 2018 morose.

La valeur du jour

Iliad : La maison-mère de Free a bondi de +20% grâce à l'annonce d'un projet d'offre publique de rachat de ses propres actions (OPRA) d'un montant de 1,4 milliard d'euros, portant sur un maximum de 19,7% du capital au prix de 120 euros par action. Iliad a par ailleurs dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 8,4% sur les neuf premiers mois de l'année avec "une amélioration constante de la tendance sur l'année". Et cerise sur le gâteau, le groupe a confirmé l'ensemble de ses objectifs et la mise en place d'une politique de dividende de 2,60 euros par action.

Mercredi 13 novembre

Le fait du jour

Après avoir enchainé les séances de hausse, le marché parisien a marqué une pause, plombé par le regain d'incertitude autour du conflit commercial qui oppose la Chine aux Etats-Unis. Les investisseurs sont finalement restés sur leur faim alors que Donald Trump n'a fait aucune annonce décisive lors de son discours à l'Economic Club de New York.

La valeur du jour

SES : gros gadin du titre de SES Global, plombé par une dégradation de recommandation de JP Morgan qui passe de "surpondérer" à "neutre" sur l'opérateur satellitaire L'objectif de cours a quant à lui été abaissé de 28 à 22 euros.

Jeudi 14 novembre

Le fait du jour

Séance un peu en dents de scie et nouvelle journée de consolidation pour le CAC 40 qui a préservé malgré tout les 5900 points, cédant 0,1%% à 5901,08 points. La "tele novela" sur l'accord commercial entre Chine et Etats-Unis s'est poursuivie. On ne sait toujours pas quand les deux dirigeants vont se retrouver pour signer la phase 1 de cet accord commercial alors qu'on n'arrive visiblement toujours pas à se mettre d'accord sur l'achat de produits agricoles. En attendant, la croissance de la production industrielle chinoise est tombée à 4,7% sur un an en octobre, contre 5,4% attendu...Outre-Atlantique, en l'absence de nouvelles raisons de se réjouir, les marchés américains ont temporisé aussi avec un Dow jones presque stable et un Nasdaq en repli de 0,2% à 17h40. Valeurs en vue : Thales, AB Science, valeurs de l'auto.

La valeur du jour

Bouygues : Bouygues a dévoilé des bons résultats sur neufs mois, portés notamment par le dynamisme des activités de construction et de Bouygues Telecom. Le groupe a également confirmé ses perspectives.

Vendredi 15 novembre

Le fait du jour

Il a suffi que Larry Kudlow, le principal conseiller économique de la Maison blanche, affirme une énième fois que les deux parties étaient proches d'un accord pour que les actions repartent à la hausse après deux séances de baisse. Le CAC 40 a testé un nouveau plus haut de 12 ans à 5947 points.

La valeur du jour

Vallourec : Lanterne rouge du SBF120, le spécialiste des tubes sans soudures a beau avoir réduit sa perte nette à 60 millions d'euros au troisième trimestre (contre -92 millions un an plus tôt) cela ne suffit pas pour le marché qui a sanctionné la valeur. Le résultat brut d'exploitation ressort à 84 millions contre 43 millions. Quant au chiffre d'affaires, il atteint 1,60 milliard, en progression de 10% ce qui lui permet de confirmer ses objectifs pour l'exercice 2019.

L'agenda

Les principales dates à retenir la semaine prochaine :

Mercredi 20 novembre

Date limite de paiement en ligne de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public.

Jeudi 21 novembre

13h30 - Zone-euro - Compte rendu de réunion de politique monétaire

La BCE publiera son compte rendu de politique monétaire, le dernier de l'ère Draghi. La prochaine réunion, prévue pour le 12 décembre, sera le baptême du feu pour Christine Lagarde.

Vendredi 22 novembre

09h15 - France - PMI composite France

L'indice PMI composite devrait rester stable en France et se maintenir à 52,6 points en novembre.

10h00 - Zone-euro - PMI composite

L'indice PMI composite de la zone euro est attendu en légère hausse à 50,9 points en novembre, après 50,6 points en octobre.

15h45 - Etats-Unis PMI composite

L'indice PMI composite américain pourrait s'inscrire en légère hausse à 51,3 en novembre, après 50,9 points en octobre.

16h00 - Etats-Unis - Indice de confiance du Michigan

L'indice de confiance des consommateurs américains est attendu en légère amélioration à 95,9 points en novembre, après 95,7 points en octobre.