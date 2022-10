Une semaine sur les marchés : le recap du 10 au 14 octobre

(Crédits photo : Unsplash - )

Lundi 10 octobre

CAC 40 : -0,45% à 5.840,55 pts

Le fait du jour

On entame cette semaine avec une 4e séance consécutive de baisse et toujours de la volatilité, conséquence directe de la faiblesse des volumes : qu'on en juge, le CAC 40 finit à -45% vers les 5840 points et seulement 2,5 milliards d'euros échangés seulement, ca ne fait pas lourd...

Valeur(s) en vue

Renault finit la journée pied au plancher. Les négociations «accélèrent» entre le français et son partenaire Nissan concernant la restructuration de leur alliance. Plusieurs médias ont rapporté que Renault pourrait réduire sa part au capital du japonais de 43% actuellement à 15%. En contrepartie, ce dernier investirait dans «Ampère», la future entité électrique de son partenaire français.

Mardi 11 octobre

CAC 40 : -0,13% à 5833,20 points

Le fait du jour

Le CAC 40 semble englué dans une séquence baissière qui se déroulerait au ralenti. Nouvelle journée de baisse, la cinquième, et des volumes toujours aussi faibles, moins de 3 milliards d'euros échangés. C'est plus contrasté outre-Atlantique avec un Dow Jones qui a grappillé 0,12% à 29.239,19 points mais un Nasdaq qui cède 1,10% à 10.426,19 points.

Valeur en vue

Imerys grimpe de 5,2%, soutenu par des propos favorables d'Oddo BHF. Le département analyses de la société de gestion réaffirme son opinion à "surperformance" avec un objectif de cours porté de 45 à 55 euros.

Mercredi 12 octobre

CAC 40 : -0,25% à 5 818,47 points

Le fait du jour

Après avoir oscillé à plusieurs reprises entre territoire positif et négatif, la bourse de Paris finit sur un nouveau repl limité.Wall Street aussi fini en baisse dans une séance marquée notamment par la publication du compte-rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed. Les "minutes" du FOMC qui montrent que les responsables de la Fed sont bien plus préoccupés par les risques liés à l'inflation que par les répercursions du durcissement de la politique monétaire sur l'emploi.

Valeur(s) en vue

LVMH a agréablement surpris avec la publication de chiffres d'activité bien meilleurs que prévu au troisième trimestre. La croissance a été tirée par l'Europe. Surtout, la division la plus rentable, Mode et Maroquinerie, a affiché une belle performance. Sur la période, la croissance organique du numéro un mondial du luxe est ressortie à 19% à 19,76 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Jeudi 13 octobre

CAC 40 : +1,04% à 5879,19 points

Le fait du jour

Si on regarde le graphique du CAC 40 sur la journée, on constate une belle cassure à 14h30, heure française de la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Ces chiffres ont clairement déçu avec un indice des prix à la consommation (CPI) qui a accéléré à 0,4% le mois dernier après avoir progressé de 0,1% en août. Sur un an, il ressort à +8,2%, après un gain de 8,3% en août. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une augmentation de 0,2% pour septembre d'un mois sur l'autre et une hausse de 8,1% en rythme annuel. Pourtant, passé le choc initial, l'indice français a rapidement et puissamment rebondi pour terminer dans le vert... tout comme Wall Street.

Valeur en vue

Le contexte de taux profite aux banques qui terminent nettement dans le vert comme Société Générale (+3,89% à 22,06 euros) ou BNP Paribas (+2,59% à 43,44 euros).

Vendredi 14 octobre (actualisation à venir)

CAC 40 :

Le fait du jour

La Bourse de Paris poursuit son rebond de la veille progressant de plus de 1% dans la matinée et se rapprochant des 6000 points.

Valeur en vue

Deuxième séance de net rebond pour Orpea alors que le nouveau directeur général Laurent Guillot a annoncé lundi la mise en place d'une nouvelle équipe de direction. Le groupe de maisons de retraite organisera deux conférences investisseurs les 15 et 17 novembre prochains.