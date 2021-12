Une semaine sur les marchés : du 6 au 10 décembre

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 6 décembre

CAC 40 : +1,48% à 6865,78 points

Le fait du jour

Malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire, le marché rebondit après deux séances consécutives passées dans le rouge.

Valeur en vue

Ca planait pour les valeurs aéronautiques. Dassault Aviation (+3,8%) reste porté par l'annonce, vendredi, de la vente de 80 Rafale au standard F4 par les Emirats Arabes Unis. Et aujourd'hui c'est Safran qui met la post combustion : via sa coentreprise CFM, le motoriste a signé un contrat de 8,5 milliards de dollars avec Saudi Airlines. Ce dernier porte sur 149 moteurs Leap qui serviront à équiper la nouvelle flotte de 35 Airbus A321neo et 30 A320neo de la compagnie aérienne saoudienne. Airbus grimpe d'ailleurs de plus de 4%.

Mardi 7 décembre

CAC 40 : +2,91% à 7065,39 points

Le fait du jour

Alors que la fin de l'année se profile, le CAC 40 signe la meilleure séance de l'année en termes de progression quotidienne avec une hausse de 2,91%, reprenant les 7000 points au passage. Même climat outre-Atlantique avec une belle progression des valeurs tech à l'image d'Intel. Le fabricant de semi-conducteurs a annoncé qu'il comptait faire entrer à Wall Street sa filiale israélienne Mobileye à la mi-2022.

Valeur(s) en vue

Stellantis a bien tenu la route alors que le constructeur annoncé viser 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel additionnel d'ici 2026 grâce aux produits et abonnements basés sur les logiciels embarqués dans ses véhicules et 20 milliards d'ici 2030.

Mercredi 8 décembre

CAC 40 : -0,72% à 7014,57 points

Le fait du jour

Après la meilleure séance de l'année, le CAC 40 souffle un peu mais conserve les 7000 points.

Valeur en vue

L'Oréal a annoncé le rachat à Nestlé de 4% de ses propres titres pour 8,9 milliards d'euros. Le titre du géant des cosmétiques chute de 1,54%.

Jeudi 9 décembre

CAC 40 : -0,09% à 7008,23 points

Le fait du jour

Le marché a navigué a vue. Les investisseurs restent attentifs à la situation sanitaire en Europe après l'annonce de nouvelles restrictions, au Royaume-Uni notamment. Prudence également à la veille de la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour novembre.

Valeur en vue

Lagardère grimpe de presque 5%. Vivendi avance en effet d'un an son agenda pour prendre le contrôle total du groupe de distribution et de médias. La part du fonds Amber Capital dans Lagardère sera en effet acquise par le groupe de Vincent Bolloré dans les prochains jours au prix de 24,10 euros par action, avant de lancer d'ici février 2022 une OPA, au même prix.

Vendredi 10 décembre (actualisation à venir)

CAC 40 : en attente du chiffre de clôture

Le fait du jour

C'est toujours l'attentisme qui domine à Paris avec un CAC 40 qui campe autour des 7000 points.

Valeur en vue

Onxeo reste portée par la présentation, hier, de données précliniques confirmant les propriétés antitumorales de son composé AsiDNA. Ces résultats montrent que l'association d'AsiDNA et de thérapies ciblées empêche la réactivation des cellules DTP, une source majeure de résistance, évitant ainsi l'émergence de la résistance tumorale. Le titre gagne x% après une progression de 15% hier.

LG-SB (redaction@boursorama.fr)