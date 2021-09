Une semaine sur les marchés : le récap du 20 au 24 septembre

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 20 septembre

CAC 40 : -1,74% à 6455,81 points

Le fait du jour

La Chine déstabilise les marchés financiers. Evergrande, deuxième plus gros groupe immobilier chinois, très lourdement endetté laisse craindre un scénario à la Lehman Brothers. La faillite de ce mastodonte aurait de lourdes répercussions sur le système financier chinois, et un revers de la deuxième économie de la planète rendrait alors incertaine la pérennité de la croissance mondiale.

Valeur(s) en vue

Washington annonce la levée des restrictions de voyages pour les passagers vaccinés en provenance de l'Union européenne et du Royaume-Uni dès novembre. Air France-KLM grimpe de 5,31% à 4,089 euros et ADP progresse de 4,59% à 106 euros.

Le groupe français OVHcloud, premier fournisseur européen de services d'informatique dématérialisée, a annoncé le lancement de son projet d'introduction à la Bourse de Paris avec l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Mardi 21 septembre

CAC 40 : +1,50% à 6552,73 points

Le fait du jour

Inquiets hier par les déboires du promoteur immobilier chinois Evergrande, les investisseurs se montrent plus sereins ce mardi dans l'attente des conclusions des deux jours de réunion de politique monétaire de la Fed.

Valeur(s) en vue

Vivendi a reculé de plus de 19% après avoir introduit sa filiale Universal Music Group (UMG) en Bourse. L'action de la major a gagné 35,7% pour son premier jour de cotation à 25,10 euros, portant sa valorisation à plus de 45 milliards de dollars. Vivendi ne détient plus que 10% du capital d'UMG alors que le label représentait plus de 90% de son bénéfice net au premier semestre.

Mercredi 22 septembre

CAC 40 : +1,29% à 6637 points

Le fait du jour

Un accord a finalement été trouvé avec les créanciers du promoteur immobilier chinois Evergrande mais ses difficultés interrogent sur la robustesse de la deuxième économie mondiale, et en particulier celle de son système financier.

A l'issue de ces deux jours de réunion, la Fed a indiqué qu'elle pourrait "bientôt" réduire ses achats d'obligations sur les marchés et envisage une première hausse de taux plus tôt que prévu, 9 de ses 18 principaux la jugeant possible dès la fin 2022 et non plus en 2023...

Valeur(s) en vue

Rassurées par les nouvelles en provenance de Chine, les valeurs bancaires effacent les pertes du début de semaine. BNP Paribas gagne 3,50% à 53,16 euros, Société Générale 3,70% à 25,39 euros et Crédit Agricole 3,27% à 11,27 euros.

Jeudi 23 septembre

CAC 40 : +0,98% à 6 701,98 points

Le fait du jour

Troisième séance de hausse pour le CAC 40. Les investisseurs se montrent plutôt rassurés par les annonces de la Fed.

Valeur en vue

Trigano (9,83% à 182,10 euros) prend la tête du SBF 120. Le fabricant français de camping-cars indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 659,4 millions d'euros au quatrième trimestre de son exercice 2020-2021, en progression de 4,9% par rapport à l'exercice précédent. Oddo BHF maintient sa note de «surperformance» et un objectif de cours à 232 euros.

Vendredi 24 septembre (actualisation à venir)

Le fait du jour

Le risque Evergrande pèse de nouveau sur la tendance.

Valeur en vue

Les déboires du promoteur immobilier chinois pénalisent, comme en début de semaine, les valeurs les plus exposées au marché chinois: ainsi LVMH et Kering figurent parmi les plus fortes baisses du CAC 40.

AGD (redaction@boursorama.fr)