Une semaine en Bourse : le recap du 5 février au 9 février

Lundi 5 février

CAC 40 : -0,03%, à 7.589,96 points, à 2,64 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Évoluant en dent de scie toute la séance, l'indice parisien conclut la première journée de la semaine à l'équilibre, à 7589 points (-0,03%). STMicro et Kering se sont arrogés respectivement 2,5% et 1,9%, loin devant Alstom (-4%) et Air Liquide (-2%), lanternes rouges du jour. Les marchés digèrent encore les très bons chiffres de l'emploi américain publiés vendredi, des données qui ne militent clairement pas pour une détente rapide des taux d'intérêt aux États-Unis. Résultat, le rendement des obligations d'État remonte d'autant que l'indice des directeurs d'achat US est ressorti très solide pour le mois de janvier. De l'autre côté de l'Atlantique, la baisse est plus franche avec un Dow Jones qui abandonne 0,71% et un Nasdaq à -0,20%.

Valeur en vue

Séance et début de semaine très difficile pour Atos... Le titre a subi une chute de 28,95%, suite à l'annonce de l'annulation de son projet d'augmentation de capital lancé l'été dernier. Le groupe informatique, confronté à d'importantes difficultés financières, a également nommé un mandataire ad hoc pour encadrer les discussions avec ses banques concernant un plan de refinancement de sa dette. Parallèlement, Atos continue ses négociations avec le milliardaire Daniel Kretinsky pour la cession d'une partie de ses activités..

Mardi 6 février

CAC 40 : +0,65%, à 7.638, 97 points et 2,81 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Les acheteurs dominent cette séance sur la bourse de Paris, le CAC40 affiche une progression de 0,6% à 7 635 points, se rapprochant à 1% de son récent sommet de 7 700. Cette tendance est largement soutenue par les performances de Schneider (+2,6% avec un record à 193€), TotalEnergies, Téléperformances et Air Liquide, qui enregistrent des gains de plus de 1,8%. Aux États-Unis, les indices terminent en territoire positif avec +0,37% pour le Dow Jones et une légère hausse du Nasdaq de 0,07%. La vedette de la journée est incontestablement Palantir (+25%), spécialiste des logiciels d'analyse prédictive, grâce à des résultats du quatrième trimestre dépassant les attentes et une augmentation de 20% du chiffre d'affaires.

Valeur en vue

Valneva clôture la séance avec une remarquable performance de 7,62%, se hissant en tête du marché SRD et du SBF 120. Cette hausse fait écho à l'annonce d'hier concernant la cession d'un bon de revue prioritaire (PRV) à la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour 103 millions de dollars. Les fonds issus de cette vente seront utilisés pour financer les projets de recherche et développement de l'entreprise, notamment le codéveloppement de son vaccin contre la maladie de Lyme, actuellement en Phase 3.

Mercredi 7 février

CAC 40 : -0,36% vers les 7.611,26 points et 3,05 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Pour cette séance, la bourse de Paris a enregistré une légère baisse de 0,36%, principalement due aux performances en retrait de Carrefour (-3,48%), TotalEnergies (-3,17%) et Teleperformance (-2,64%). Malgré cette tendance baissière, le secteur automobile affiche une certaine résilience, avec des hausses observées chez Renault et Stellantis. Pendant ce temps, outre-Atlantique, une atmosphère différente prévaut, avec le S&P 500 qui s'attaque à de nouveaux records, le Dow Jones en hausse de 0,41% et une augmentation de 0,95% pour le Nasdaq.

Valeur en vue

Snap dégringole à la bourse de New York, avec une baisse de 34,32% à 11,46 dollars, marquant ainsi sa plus forte baisse en une seule séance depuis juillet 2022. La société mère de Snapchat, qui est entrée en bourse en 2017, a publié des résultats trimestriels décevants, contrastant avec les performances solides de Meta et Microsoft. Son chiffre d'affaires trimestriel s'établit à 1,36 milliard de dollars, en progression de 5%, mais reste en deçà des attentes de Wall Street, fixées à 1,38 milliard de dollars.

Jeudi 8 février

CAC 40 : 0,71% vers les 7.665,63 points et 3,51 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La bourse de Paris grimpe pour cette séance sous une pluie de résultats trimestriels, l'indice est tiré vers les 7.700 points par les valeurs du luxe avec Kering qui prend +4,91%, malgré une légère baisse de 4% du chiffre d'affaires du groupe au quatrième trimestre. Cette performance est toutefois perçue comme rassurante par le marché.



Outre-Atlantique, la publication des statistiques sur les inscriptions au chômage aux États-Unis confirme l'idée d'un "atterrissage en douceur" de l'économie américaine, avec une baisse de 9 000 demandeurs, pour un total de 218 000. Les indices US affichent une progression modérée, avec une hausse de 0,13% pour le Dow Jones et de 0,24% pour le Nasdaq.

Valeurs en vue

Lanterne rouge, Crédit Agricole cède 5,21% après avoir publié des résultats trimestriels mitigés, marqués par une forte baisse des revenus de son activité assurance. Son résultat net part du groupe a chuté de 25,2% pour s'établir à 1,33 milliard d'euros, en dessous des attentes des analystes. De plus, le produit net bancaire du groupe a également déçu, atteignant 6,04 milliards d'euros.

Vendredi 9 février (Actualisation à venir)

CAC 40 : -0,03% vers les 7.663,65 points et 0,80 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

En cette dernière séance, l'indice parisien reste stable à mi-parcours, impacté par la forte baisse de L'Oréal (-5,26%) suite à la publication de ses résultats. Les performances décevantes du groupe en Asie sont pointées du doigt. Cette journée semble suivre le schéma observé ces derniers jours sur le marché parisien, où les investisseurs persistent à chercher des signes tangibles pour orienter leurs décisions.

Valeur en vue

Hermès enregistre une hausse de 4,48% pour le moment après avoir publié ce matin des résultats positifs pour l'année 2023. Son bénéfice net part du groupe a progressé de 28% à 4,31 milliards d'euros, et son résultat opérationnel courant a augmenté de 20% à 5,65 milliards d'euros, atteignant une marge record de 42,1%. Le chiffre d'affaires du groupe a également augmenté de 17,5% à taux de change constants, dépassant les attentes. De plus, Hermès prévoit d'augmenter ses prix mondiaux de 8% à 9% cette année.

