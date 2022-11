Une semaine en Bourse : le récap du 31 octobre au 4 novembre

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 31 octobre

CAC 40 : -0,10% à 6266,77 pts

Le fait du jour

Le CAC 40 finit cette première séance de la semaine sur un recul anecdotique. Mais sur le mois, l'indice a gagné plus de 8% : c'est la plus forte progression mensuelle depuis le début de l'année ! Même scénario à Wall Street qui finit dans le rouge mais signe son meilleur mois en 46 ans...

Valeur(s) en vue

Il faut avoir le coeur bien accroché pour être investisseur sur Orpea en ce moment. Après avoir enregistré deux séances de violente baisse en fin de semaine dernière, le spécialiste de la dépendance a tout aussi brutalement rebondi lundi, grimpant de plus de 24% !

Mardi 1er novembre

CAC 40 : +0,98% à 6328,25 points

Le fait du jour

Jour férié ou pas, le CAC 40 a poursuivi son bonhomme de chemin et termine en hausse, porté par la bonne tenue des valeurs du luxe. Celle-ci était plus franche en début d'après-midi (jusqu'à +1,8%), mais l'indice a perdu une partie de sa progression en cours de route. Malgré une ouverture dans le vert, les indices américains sont vite passés dans le rouge après un flot de statistiques (emploi, dépenses de construction, ISM manufacturier). Plutôt meilleures qu'attendu, ces données n'ont pas de quoi inciter la Fed à adoucir son action de resserrement monétaire alors que la Banque publiera sa décision demain soir et qu'une hausse de 75 points de base est attendue.

Valeur en vue

Uber a nettement accéléré (+11,9%) après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes. Ce qui ne l'empêche pas d'afficher une perte de 1,2 milliard de dollars, notamment à cause d'importantes dépréciations de participations.

Mercredi 2 novembre

CAC 40 : -0,81% à 6276,88 points

Le fait du jour

Séance dans le rouge pour le CAC 40 qui a plutôt joué la prudence avant la décision de la Fed sur ses taux d'intérêt. Celle-ci a eu un effet à double détente sur les marchés américains. La banque centrale américaine a augmenté, sans surprise, ses taux de 75 points de base mais si dans son communiqué, elle a laissé la porte ouverte à des hausses de taux plus faibles, son président Jerome Powell a lui affirmé que ses hausses de taux pourraient être plus nombreuses qu'anticipé et que le niveau des fonds fédéraux pourrait être plus élevé qu'attendu. Résultat, S&P 500, Dow Jones et Nasdaq ont fini nettement dans le rouge, l'indice des valeurs technologiques cédant même plus de 3%.

Valeur(s) en vue

Les investisseurs semblent ne pas avoir été convaincus par le plan stratégique 2025 de Sodexo alors que le titre abandonne près de 2% sur la séance. Le groupe de restauration collective vise 8 à 10% de croissance interne du chiffre d'affaires et une marge d'exploitation proche de 5,5% à taux constants pour l'exercice 2023 et 6 à 8% de croissance interne du chiffre d'affaires pour les exercices 2024 et 2025 avec une marge d'exploitation supérieure à 6% en 2025.

Jeudi 3 novembre

CAC 40 : -0,51% à 6243,28 points

Le fait du jour

Sous le coup des annonces moins conciliantes que prévu de la Fed, la Bourse française se replie mais sans panique avec un repli plutot modéré. Outre-Atlantique aussi, le mouvement baissier se poursuit et notamment sur le Nasdaq qui cède encore 1,73%.

Valeur en vue

Les résultats trimestriels de BNP Paribas ont convaincu ! La banque a dévoilé un bénéfice net part du groupe supérieur aux attentes, en progression de 10,3% à 2,761 milliards d'euros. Le produit net bancaire, équivalent du chiffre d'affaires pour une banque, a progressé de 8% à 12,3 milliards.

Vendredi 4 novembre (actualisation à venir)

CAC 40 : -

Le fait du jour

A peine les annonces de la Fed digérées, le CAC 40 repart à la hausse vendredi matin repassant même au dessus des 6300 points peu après 9h. Les investisseurs vont rester attentifs aux chiffres officiels de l'emploi américain pour le mois d'octobre qui seront dévoilés cet après-midi.

Valeur en vue

Après BNP Paribas c'est au tour de Société Générale de dévoiler des trimestriels bien accueillis. La banque rouge et noir (dont Boursorama est une filiale à 100%) a fait mieux qu'attendu au 3e trimestre avec un bénéfice net ressortant à 1,5 milliard d'euros quand, selon Reuters, les analystes recensés dans le consensus I/B/E/S Refinitiv tablaient plutôt en moyenne sur 999 millions.

