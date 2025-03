Une semaine en Bourse : le recap du 3 au 7 mars

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 3 mars

CAC 40 : +1,09% à 8.199,71 points et 5,2 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse, poussée par l'envol des valeurs de défense, les investisseurs anticipant une hausse des dépenses liées au secteur avec l'effervescence diplomatique autour de l'Ukraine. Le CAC 40 a d'ailleurs frôlé son record en séance (8.259,19 points, le 10 mai 2024), poussant jusqu'à 8.257,88 points. cet engouement pour les valeurs de défense fait suite à un sommet à Londres dimanche, où les dirigeants européens ont serré les rangs pour soutenir Kiev. Ils se sont engagés à dépenser davantage pour la sécurité et à constituer une coalition pour défendre toute trêve en Ukraine. Ce sommet précède un sommet européen extraordinaire sur l'Ukraine prévu le 6 mars à Bruxelles. Les valeurs de la défense ont ainsi caracolé en tête, Dassault Aviation terminant en forte hausse de 14,77% à 282,80 euros et Thales de 16,04% à 222,40 euros.

Scénario inverse à New York où la Bours a, elle, terminé en forte baisse, minée par les dernières annonces de Donald Trump sur l'entrée en vigueur de surtaxes visant le Canada, le Mexique et la Chine. Le Dow Jones a reculé de 1,48%, l'indice Nasdaq a chuté de 2,64% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 1,76%, sa plus grosse perte depuis décembre. La place américaine était déjà orientée à la baisse en début de journée, après la publication d'un indice de production industrielle montrant des inquiétudes grandissantes vis-à-vis des prix et de la demande. L'indice VIX - dit "indice de la peur" - qui mesure la nervosité des investisseurs, a évolué en nette hausse, à son plus haut niveau depuis décembre. Au tableau des valeurs, le géant des semi-conducteurs Nvidia a chuté de 8,69% après que Singapour a annoncé enquêter sur un possible acheminement de ses puces sophistiquées vers des pays sous sanctions américaines par des intermédiaires.

Valeurs en vue

Séance en orbite haute pour le titre Eutelsat. Le groupe de satellites a grimpé de 68% en une séance, porté par des perspectives encourageantes concernant la demande pour ses satellites OneWeb afin de contourner le système Starlink d'Elon Musk en Europe. Ce bond intervient sur fond de rally des valeurs liées à la défense en Europe alors que les marchés saluent la perspective d'une augmentation des investissements européens, ce qui, dans le cas d'Eutelsat, pourrait entraîner une augmentation de la demande pour ses satellites OneWeb afin de contourner la société américaine Starlink, détenue par le milliardaire Elon Musk. Stéphane Beyazian, analyste chez Oddo, souligne que les tensions récentes entre les Etats-Unis et l'Europe, qui pourraient se traduire par une hausse des dépenses de défense sur le Vieux Continent, mettent en péril les perspectives de ventes de Starlink en Europe et que de la constellation OneWeb d'Eutelsat est la seule autre option pour l'orbite terrestre basse.

Mardi 4 mars

CAC 40 : -1,85% à 8.047,92 points et 6 milliards d'euros échangés

La séance

Alerte rouge ! La Bourse de Paris a terminé en forte baisse, pliant sous les nouveaux droits de douane de l'administration Trump, les investisseurs redoutant que l'Europe soit la prochaine cible. Les importations en provenance du Canada et du Mexique sont désormais taxées à hauteur de 25%, et 10% pour les hydrocarbures canadiens. Les produits chinois sont quant à eux frappés par des tarifs douaniers additionnels de 20%. Danone (+5,02% à 72,34 euros), Orange (+1,04% à 11,65 euros) ou Bouygues (+0,87% à 33,51 euros), qui dépendent fortement du marché français, sont restés en terrain positif. En face, les valeurs de l'automobile sont celles qui baissent le plus en France et dans le reste de l'Europe : Stellantis a plongé de plus de 10% à 11,07 euros et Renault de 4,61% à 48,21 euros. Les équipementiers automobiles français Valeo (-10,76% à 8,98 euros), Forvia (-12,39% à 7,43 euros), et OPMobility (-8,91% à 9,56 euros) ont également dégringolé.

Aux US, l'indice Dow Jones a cédé 1,55% quand le Nasdaq abandonnait pour sa part 0,35% à 18.285,16 points. En passe de se retrouver en zone de correction, le Nasdaq a finalement effacé une partie de ses pertes au cours d'une séance en dents de scie. Il a fini en baisse de 9,3% par rapport à son record de clôture du 16 décembre dernier.

Ottawa et Pékin ont annoncé des mesures de rétorsion, tandis que Mexico a promis de répondre à la décision de Washington sans donner de détails pour l'heure.

Valeur en vue

Malgré une demande atone pour sa branche spatiale, en cours de restructuration, Thales a publié de très bons chiffres 2024. Le groupe industriel français a atteint ses objectifs financiers annuels de rentabilité et dégagé un bénéfice net part du groupe de 1,42 milliard d'euros. Ce chiffre marque un bond de 39% par rapport à l'exercice précédent, qui avait toutefois été affecté par une charge exceptionnelle. La rentabilité opérationnelle s'est établie à 11,8%, 0,2 point de plus qu'en 2023, et conforme à ses prévisions. Les indicateurs financiers du groupe ont franchi en 2024 plusieurs seuils, dont celui des 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires (20,6 milliards, en hausse de 11,7%) et celui des 25 milliards d'euros de commandes (25,3 milliards, +9%). Autre barre symbolique effacée: le montant du carnet de commandes, gage de l'activité future, dépassait fin décembre 2024 les 50 milliards d'euros. A 50,6 milliards, il a enregistré une progression de 12% sur un an. Le groupe, également spécialiste de la cybersécurité et de plus en plus présent dans l'intelligence artificielle, profite aussi des "vents porteurs" d'un "monde de plus en plus numérique".

Mercredi 5 mars

CAC 40 : +1,56% à 8.173,75 points, à 6 milliards d'euros

La séance

Joli rebond à Paris ! le CAC 40 reprend de la hauteur, porté par les annonces d'investissements massifs de l'Allemagne et de la Commission européenne pour muscler la défense. L'Allemagne va en effet lancer un fonds spécial de 500 milliards d'euros sur 10 ans pour rénover les infrastructures et rendre plus compétitive son économie en récession. Surtout, toutes les dépenses de défense dépassant le seuil de 1% du Produit intérieur brut (PIB) allemand, soit au-dessus de 45 milliards d'euros environ, ne seront plus décomptées dans le dispositif du "frein à l'endettement", tandis qu'aujourd'hui, le déficit budgétaire annuel du gouvernement est limité à 0,35% du PIB. Les dépenses militaires pourraient ainsi atteindre au moins 100 milliards d'euros par an, selon l'une des négociatrices du SPD, soit deux fois plus qu'actuellement.

Sur le marché obligataire, les taux auxquels empruntent la France ont flambé, les investisseurs anticipant que ces annonces alimentent un regain d'inflation. L'emprunt français à 10 ans est passé de 3,23% mardi à 3,49% mercredi. L'emprunt allemand à échéance 10 ans est passé de 2,49% mardi à 2,79% mercredi, sa plus forte progression sur une séance depuis la réunification de l'Allemagne en 1990.

Même mouvement de hausse de l'autre côté de l'Atlantique, à l'issue d'une séance mouvementée, alors que les marchés ont tenté d'évaluer les perspectives d'un apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux, au lendemain de l'entrée en vigueur de vastes droits de douane. L'indice Dow Jones a gagné 1,14%, à 43.006,59 points. Le S&P 500 a pris 1,12%, à 5.842,63 points et le Nasdaq Composite a avancé de 1,46% à 18.552,73 points. Dans un premier temps, après la publication de données économiques mitigées, les principaux indices de Wall Street ont reculé, sur fond d'inquiétudes à l'égard des droits de douane de 25% imposés depuis la veille par les Etats-Unis sur la plupart des importations en provenance du Canada et du Mexique. Toutefois l'annonce selon laquelle Donald Trump envisageait un report d'un mois des taxes visant les voitures importées du Canada et du Mexique a provoqué un rebond, lequel a été entériné ensuite par la confirmation par la Maison blanche d'une décision en ce sens.

Valeur en vue

C'est loin d'être encore le bout du tunnel mais c'est une belle séance pour Atos , avec un titre qui grimpe de x% sur la séance. Le groupe va lancer un regroupement d'actions qui devrait être finalisé au début du mois de mai. Les actions d'Atos s'échangent à environ un tiers de cent, soit un plus bas historique après que le groupe a finalisé une augmentation de capital de 233 millions d'euros l'année dernière, créant une dilution conséquente pour ses actionnaires. Le regroupement d'actions avait été approuvé, presque à l'unanimité, lors de l'assemblée générale d'Atos en janvier. Cette annonce est survenue après que le groupe a fait état d'un recul plus marqué que prévu de son chiffre d'affaires annuel en organique, plombé par des résiliations de grands contrats et le ralentissement du marché, mais a signalé une reprise de l'activité au quatrième trimestre. Sur l'année 2024, il a enregistré un chiffre d'affaires de 9,58 milliards d'euros, soit une baisse organique de 5,4%. Le groupe tablait sur un recul organique de 4%. Sur le quatrième trimestre, Atos a néanmoins enregistré une hausse de 9 points de son ratio de prises de commandes sur chiffre d'affaires. Les prises de commandes ont quant à elles atteint 2,7 milliards d'euros. Atos annoncera sa stratégie à moyen terme lors d'un Capital Markets Day qui sera tenu le 14 mai.

Jeudi 6 mars

CAC 40 : +0,29% à 8.197,67 points et 6,5 milliards d'euros

La séance

En vert à l'ouverture avant de s'enfoncer dans le rouge, la bourse de Paris a finalement relevé la tête en fin de séance. Au gong final, l'indice parisien grappille 0,29%, à 8197 points, aidé par les envolées de Teleperformance (+7,4%), Saint-Gobain (+5,3%) ou encore Bouygues (+5,1%). Les indices boursiers n'avaient pas réagi à la décision - sans surprise - de la BCE d'une réduction du taux directeur de 2,75% à 2,5%. C'est la cinquième baisse de taux d'affilée et de la sixième au total depuis juin 2024. Son Conseil des gouverneurs a décidé de réduire également le taux des opérations principales de refinancement à 2,65% et la facilité de prêt marginal à 2,90%. Alors qu'elle qualifiait jusqu'ici sa politique monétaire de "restrictive", la banque centrale la juge maintenant "moins restrictive" dans la mesure où la réduction de ses taux va rendre les nouveaux emprunts moins chers pour les entreprises et les ménages.

Wall Street a fini dans le rouge, l'indice Dow Jones a cédé 0,99%, à 42.579,08 points. Le Nasdaq Composite a reculé de façon marquée -2,61% à 18.069,255 points. Washington a annoncé la suspension jusqu'au 2 avril de la plupart des droits de douane visant le Mexique et le Canada, entrés en vigueur deux jours plus tôt, en vertu de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) sur le commerce. Par ailleurs, le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé en janvier à un niveau inédit, en raison d'une forte hausse des importations en amont de l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane, donnant à penser que le commerce pourrait peser sur la croissance économique au premier trimestre. Côté valeurs, Marvell a chuté de 19,81% après des résultats décevants. D'autres fabricants de puces ont reculé dans son sillage, dont Broadcom et Nvidia, tirant l'indice général des semi-conducteurs vers le bas.

Valeur en vue

JCDecaux en tête d'affiche aujourd'hui. Le spécialiste de l'affichage publicitaire en extérieur a grimpé de x% sur la séance après des chiffres 2024 très bien accueillis par le marché. Malgré un "environnement macroéconomique difficile", le groupe a dégagé un bénéfice net de 258,9 millions d'euros en 2024, en hausse de 24% par rapport à l'an passé, porté par la croissance de ses activités numériques. Cette progression s'explique aussi par "la plus-value de l'opération APG SGA", a détaillé le groupe dans un communiqué. JCDecaux avait vendu fin mai 13,56% des parts qu'il détenait dans le groupe suisse APG SGA, spécialisé dans l'affichage publicitaire. Son chiffre d'affaires a crû de 10,2%, à 3,6 milliards, avec "une croissance équilibrée" sur l'ensemble des "géographies et activités", d'après l'entreprise. Pour cette raison, et au vu de la "dynamique commerciale solide en ce début 2025, nous prévoyons une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ +5% au premier trimestre", a déclaré Jean-Charles Decaux. JCDecaux proposera le versement d'un dividende de 0,55 euro par action lors de son assemblée générale.

Vendredi 7 mars

CAC 40 : -

La séance

Les principales Bourses européennes évoluent en baisse à l'ouverture vendredi, les investisseurs digérant la décision de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi et les propos de sa présidente sur le niveau d'incertitude.

Valeur en vue

Quelle semaine pour Atos ATOS.PA qui a grimpé de près de 60% sur cinq séances glissantes. Le groupe a annoncé vendredi la mise en œuvre du regroupement d'actions composant son capital social, alors que le groupe français en difficultés dit vouloir réduire la volatilité du cours de son action et lui donner une nouvelle dynamique boursière. L'opérations'effectuera par voie d'échange de 10.000 actions anciennes de 0,0001 euro de valeur nominale contre une action nouvelle de 1 euro de valeur nominale, précise Atos dans un communiqué. L'opération "a pour objectif de retrouver un nombre usuel d'actions, réduire la volatilité du cours de l'action et soutenir une nouvelle dynamique boursière", ajoute le communiqué. Elle sera "sans incidence directe sur la valeur totale des actions de la Société détenues en portefeuille par chaque actionnaire", déclare Atos. La date de début des opérations de regroupement est prévue pour le 25 mars 2025.

LG, SB avec Reuters, AFP, Cercle Finance et AOF