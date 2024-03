Une semaine en Bourse : le recap du 25 mars au 29 mars

(Crédits photo : A.MORISSE - Boursorama - )

Lundi 25 mars

CAC 40 : 0,00%, à 8.151,60 points, à 2,79 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La première session se clôture sur une note d'équilibre, malgré une matinée où l'indice parisien a oscillé en territoire négatif, approchant les 8 100 points. Outre-Atlantique, les indices fléchissent, le Dow Jones enregistrant une baisse de 0,41 % et le Nasdaq de 0,27 %. À noter que les fabricants américains de puces électroniques, Intel et AMD, subissent des reculs, alors que la Chine envisage de favoriser les puces et semi-conducteurs nationaux, amorçant ainsi un déclin progressif des microprocesseurs américains.

Valeur en vue

Atos, le groupe informatique en difficulté, fait l'objet d'une double actualité : ses résultats pour l'année 2023 seront dévoilés demain, tandis que son principal actionnaire, Onepoint, réclame la cessation des projets de cession. Initialement bien accueillie par le marché, cette nouvelle a entraîné une hausse de plus de 4 % du titre en séance, mais celui-ci termine finalement la journée en baisse de -2,87 %.

Mardi 26 mars

CAC 40 : +0,41%, à 8.184,75 points et 3,09 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Le CAC 40 entame sa deuxième journée à la hausse, se rapprochant des 8 200 points, bénéficiant particulièrement du soutien du secteur bancaire, avec des performances positives de BNP Paribas (+2,91 %), Crédit Agricole (+1,31 %) et Société Générale (+0,75 %). Pendant ce temps, à Wall Street, le Dow Jones et le Nasdaq repartent à la baisse, abandonnant les modestes gains enregistrés en début de séance.

Valeur en vue

Le distributeur Casino, sur le point d'être acquis par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, a fait savoir que sa cotation sera suspendue mercredi, date à laquelle le conseil d'administration doit se réunir pour valider la restructuration financière du groupe. Pour cette séance, le titre enregistre une baisse de 64,23 %, s'établissant autour de 0,194 €.

Mercredi 27 mars

CAC 40 : +0,25% vers les 8.204,81 points et 2,93 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Dans un environnement où l'actualité économique demeure relativement tranquille, la Bourse de Paris poursuit sur sa lancée et démontre sa solidité en enregistrant un nouveau record intraday à 8 230,38 points, à la veille de la fin du mois de mars. Pendant ce temps, outre-Atlantique, après trois séances de baisse pour le Dow Jones et deux pour le Nasdaq, les indices rebondissent avec des gains respectifs de 1,22% et 0,51%.

Valeur en vue

GameStop, le distributeur américain de jeux vidéo, sibit une baisse de 15,03 % de son cours à Wall Street suite à des résultats trimestriels décevants. Au quatrième trimestre, ses ventes ont décliné pour s'établir à 1,794 milliard de dollars, comparativement à environ 2,226 milliards de dollars l'année précédente sur la même période. En réaction à cette situation, GameStop a annoncé des suppressions d'emplois visant à réduire les coûts, rejoignant ainsi d'autres entreprises comme Sony et Electronic Arts, également confrontées à des incertitudes économiques.

Jeudi 28 mars

CAC 40 : +0,01% vers les 8.205,81 points et 3,70 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Parti en trombe en début de séance, avec un pic historique à 8 253 points, l'indice boursier parisien a ensuite régressé pour clôturer au même niveau qu'à l'ouverture. La semaine, le mois et le premier trimestre se terminent par une séance en très légère progression de 0,01 %, s'élevant à 8 205 points. Outre-Atlantique, les tendances à Wall Street sont mitigées, avec une baisse de 0,12 % pour le Nasdaq et une hausse de 0,12 % pour le Dow Jones. Les investisseurs ont pris note de plusieurs indicateurs, notamment des inscriptions hebdomadaires au chômage, qui sont en baisse par rapport aux prévisions et aux chiffres précédents. De plus, le PIB américain du quatrième trimestre affiche une croissance annualisée de 3,4 %, dépassant ainsi la première estimation de 3,2 %.

Valeurs en vue

La société Soitec, spécialisée dans la fabrication de composants pour l'industrie électronique, a déclaré hier prévoir une baisse d'environ 15 % de son chiffre d'affaires au premier semestre de l'exercice 2024-2025, à périmètre et taux de change constants, par rapport à la même période de l'année précédente. Cette anticipation est justifiée par un niveau élevé des stocks dans les fonderies de ses substrats de silicium RF-SOI (produits de radiofréquence) utilisés dans les smartphones et dans la connectivité 5G et Wi-fi. Cette annonce entraîne une chute de 20,58% du titre..

Vendredi 29 mars

Jour férié aux Etats-Unis et en France : les marchés sont fermés pour ce Vendredi saint.

