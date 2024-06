Une semaine en Bourse : le recap du 24 au 28 juin

(Crédits photo : A.MORISSE - Boursorama - )

Lundi 24 juin

CAC 40 : +1,03% à 7.706,89 points et 3 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La bourse de Paris achève la séance en en nette hausse avec un CAC 40 notamment porté par BNP Paribas (+3,2%), Sanofi (+3,1%) ou encore Edenred (+2,5%) et malgré le décrochage d'Eurofins Scientific qui lâche 16% (lire ci-dessous). Le marché français reste malgré tout hésitant à l'approche du premier tour d'élections législatives encore très incertaines. Les marchés américains finissent, eux, en ordre dispersé avec un Dow Jones a +0,67%, à 39.411,21 points mais un Nasdaq qui cède 1,09%, à 17.496,82 points A noter, le recul marqué de Nvidia (-6,7%) à l'issue d'une troisième séance consécutive de repli.

Valeur en vue

Eurofins Scientific chute fortement en Bourse lundi, après une note publiée par le fonds spéculatif américain Muddy Waters qui accuse le groupe français de laboratoires scientifiques d'irrégularités financières. Muddy Waters, qui recommande une position vendeuse ("short") sur le titre, signale qu'Eurofins a, ces dernières années, levé puis consommé des milliards de dollars censés financer sa croissance. "Dans le meilleur des cas, Eurofins a un actionnaire de contrôle parasite qui siphonne l'argent de la société depuis deux décennies. Nous pensons toutefois que les relevés de compte d'Eurofins pourraient contenir des surévaluations importantes des bénéfices, des soldes de trésorerie et d'autres valeurs d'actifs", a déclaré le fonds spéculatif. "Eurofins est optimisée pour la malversation. Nous ne savons pas exactement jusqu'où va la pourriture, mais nous soupçonnons qu'elle s'étend aux rapports sur le chiffre d'affaires, les bénéfices, les liquidités et les autres comptes d'actifs", conclut Muddy Waters.

Mardi 25 juin

CAC 40 : -0,58% à 7.662,30 points à 4,2 milliards d'euros

Le fait du jour

Le rebond enclenché la veille n'aura pas tenu. Par ailleurs, le marché reste, sans surprise, assez nerveux avant le résultat du premier tour des élections législatives dimanche. Les indices américains ont clôturé la séance en ordre dispersé. Côté valeurs, Carnival Cruise a occupé la première place du S&P500 suivi de ses deux concurrents Norwegian et Caribbean. Le spécialiste des croisières a dévoilé de bons résultats et relevé ses perspectives. Le Dow Jones a perdu 0,76% à 39 112,16 points tandis que le Nasdaq a gagné 1,26% à 17 717,65 points.

Valeur en vue

Gros trou d'air pour Airbus. Confronté à des problèmes dans ses chaînes d'approvisionnement, le géant de l'aviation a abaissé hier soir son objectif total de livraisons d'avions en 2024, à environ 770 contre environ 800 précédemment. il a également reporté d'un an, à 2027, sa prévision de production de 75 appareils monocouloirs par mois. Le groupe a aussi annoncé l'inscription dans ses comptes au premier semestre d'une charge de 900 millions d'euros qu'il impute à certains programmes de télécommunications, de navigation et d'observation spatiale. Berenberg pointe dans une note un "avertissement important sur les bénéfices" qui aura également un effet négatif sur les prévisions pluriannuelles du marché et sur l'évaluation intrinsèque perçue de l'action.

Mercredi 26 juin

CAC 40 : -0,69% à 7.609,15 points à 3,6 milliards d'euros

Le fait du jour

Comme hier, les marchés actions européens ont clôturé en territoire négatif. Les investisseurs ont une nouvelle fois fait preuve de prudence et de nervosité sur fond d'instabilité politique en France, avant le premier tour des élections législatives anticipées ce dimanche. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,58% à 7.662,3 points, tandis que le Dax allemand reculait de 0,89% et le Footsie britannique de 0,41%.

Valeur en vue

Nouveau rebondissement dans la saga Atos. Le consortium mené par Onepoint a mis fin aux négociations alors que leur offre de restructuration financière avait été choisie il y a 15 jours au détriment de celle de l'homme d'affaires Daniel Kretinsky. Ce dernier a proposé de reprendre les discussions avec la société et ses créanciers financiers. Le titre a perdu 6,68% en séance.

Jeudi 27 juin

CAC 40 : -1,03% à 7530,72 points et 3,3 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Après un court plateau en territoire positif, le CAC 40 s'est vite inscrit sur une pente descendante qui est même devenue plus forte en fin de séance. Comme si la nervosité s'intensifiait avant la première échéance de dimanche. La Bourse de New York a fini en légère hausse alors que les investisseurs ont privilégié la prudence en amont de données très attendues sur l'inflation, le Nasdaq ayant enregistré les gains les plus importants après un rapport indiquant un ralentissement de l'activité économique - un facteur à même de favoriser une baisse des taux d'intérêt. L'indice Dow Jones a gagné 0,09%, à 39.164,33 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,30%, à 17.858,68 points.

Valeur(s) en vue

Kering brille particulièrement et signe une 5e séance de progression. BofA Global Research a relevé sa recommandation de "sous-performance" à "acheter", citant des signes d'amélioration pour la marque phare du groupe de luxe, Gucci, actuellement en difficulté. L'objectif de cours passe lui de 350 à 450 euros.

Vendredi 28 juin (actualisation à venir)

CAC 40 :

Le fait du jour

Les Bourses européennes ont ouvert en petite hausse vendredi, les investisseurs se montrant prudents avec plusieurs indicateurs d'inflation à l'agenda de la séance, aux Etats-Unis et en zone euro, et avant de connaître l'issue du premier tour des élections législatives françaises.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Francfort gagnait 0,48% et Londres 0,70%. La Bourse de Paris était stable (-0,03%), tandis que les taux d'emprunt à 10 ans de la France continuaient de progresser légèrement, à 3,27%. A la clôture la veille, l'écart avec l'Allemagne a atteint un plus haut depuis 2012.

Valeur en vue

Voilà une annonce qui acte le retrait définitif de Onepoint du projet de restructuration d'Atos. Le groupe a annoncé jeudi soir la démission de David Layani et Helen Lee Bouygues de son conseil d'administration et l'intention de Onepoint, qu'ils représentaient, de sortir du capital du groupe de services numériques en difficulté.

