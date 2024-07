Une semaine en Bourse : le recap du 22 au 26 juillet

Une semaine en bourse (Crédits: A.MORISSE - Boursorama)

Lundi 22 juillet

CAC 40 : +1,16%, à 7.622,02 pts et 2,6 milliards d'euros

Le fait du jour

La bourse de Paris achève cette première séance de la semaine sur un net gain, tirée par STMicro (+2,9%), BNP Paribas (+2,3%) ou encore EssilorLuxottica (+2%). Les marchés semblent accueillir avec soulagement l'annonce du retrait de Joe Biden de la course à un second mandat à la Maison Blanche tandis que la candidature de la vice-présidente, Kamala Harris, pourrait émerger, visiblement plébiscitée par le camp démocrate. De l'autre côté de l'Atlantique c'est vert aussi : +0,3% pour le Dow Jones, à 40.415,44 points, +1,6% pour le Nasdaq à 18.007,568 points. Les poids lourds de Wall Street; Alphabet, Meta et Tesla ont tous pris entre 2,2% et 5,1% après avoir accusé des pertes sur les marchés la semaine dernière. Nvidia a progressé de 4,8% après que Reuters a rapporté que l'entreprise travaillait sur une version de sa puced'intelligence artificielle (IA) compatible avec les critères américains pour l'exportation en Chine, selon trois sources au fait du dossier.

Valeur en vue

Premier grand nom de la cote américaine à présenter ses comptes du premier trimestre cette semaine, Verizon est sanctionné. Les revenus de l'équipementier télécoms sont ressortis sous les attentes et l'action de l'opérateur télécoms a perdu 6%, soit le plus fort repli de l'indice Dow Jones. Verizon a été confronté à des ventes d'équipements plus faibles qu'anticipé, ses clients préférant patienter pour acheter de nouveaux modèles de smartphones.

Mardi 23 juillet

CAC 40 : -0,31% à 7.598,63 points à 2,6 milliards d'euros

Le fait du jour

Après un creux peu après l'ouverture, puis une hausse de +0,4% vers midi, l'indice français conclut la séance en recul, les hausses de Safran (+2,3%) ou Scheider (+1,2%) étant loin de compenser les replis marqués d'Edenred (-13,5%) et Thales (-6,7%) sans oublier Stellantis (-2,2%). Outre-Atlantique, c'est le rouge aussi qui a dominé : l'indice Dow Jones a cédé 0,14%, à 40.358,09 points quand le S&P 500 finit à -0,16%, à 5.555,74 points et le Nasdaq Composite presque stable (-0,06%) à 17.997,35 points. Côté valeurs, si General Motors a battu les attentes trimestrielles et revu à la hausse sa prévision de bénéfice annuel, le constructeur automobile a perdu 6,4%. Spotify a pris 12% après des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu. Alors que 74 des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats, 81,1% d'entre elles ont battu les attentes, selon des données LSEG.

Valeur en vue

Voilà une publication qui a mis Interparfums en odeur de sainteté sur les marchés. Le groupe français a vu ses ventes augmenter de 6,7% au cours du premier semestre, grâce à "une activité dynamique" et dans "un marché mondial de la parfumerie toujours porteur", indique mardi l'entreprise dans un communiqué. Sur l'exercice 2024, Interparfums vise toujours un chiffre d'affaires de 880 à 900 millions d'euros, contre presque 800 millions d'euros sur l'année 2023. Dans le communiqué publié, Philippe Santi, directeur général délégué d'Interparfums prévoit néanmoins "un recul limité" du résultat opérationnel d'Interparfums au premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023.

Mercredi 24 juillet

CAC 40 : -1,12% à 7.513,73 points à 3,3 milliards d'euros

Le fait du jour

Le CAC 40 achève encore la séance sur un recul, pénalisé par le fort repli du luxe avec -4,6% pour LVMH, -4,5% pour Kering ou encore -2,1% pour Hermès (voire ci-dessous). La cote a été emmenée par Edenred et Eurofins qui s'arrogent respectivement +3,6% et +3,3%. Une fois n'est pas coutume, c'est encore plus rouge outre-Atlantique : le Dow Jones cède 1,25% mais c'est carrément la punition pour le S&P 500 (-2,35%) et le Nasdaq (-3,64%), à 17.342 points. Le S&P 500 a connu sa pire séance depuis décembre 2022, enregistrant un déclin supérieur à 2% pour la première fois en 356 séances. Le Nasdaq a enregistré lui son plus important pourcentage de recul quotidien depuis octobre 2022. En cause, les ternes résultats trimestriels de Tesla et Alphabet qui ont altéré la confiance des investisseurs sur la durabilité de l'essor des grandes valeurs technologiques. Tesla a perdu 12,3% - sa plus forte chute sur une séance depuis septembre 2022 - après avoir fait état de sa plus faible marge brute trimestrielle en plus de cinq ans. Alphabet a décliné de 5% pour finir à un plus bas depuis le 31 mai, en dépit d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur qu'attendu, les investisseurs s'étant focalisés sur le ralentissement de la croissance de ses ventes publicitaires et l'avertissement sur ses dépenses annuelles.

Valeur en vue

Les chiffres récents des groupes comme Burberry, Swatch ou encore Hugo Boss livraient des indications sur l'état du marché du luxe. LVMH vient, à son tour, d'en donner un aperçu. Les ventes du numéro un mondial du luxe, ont affiché une croissance organique de 1% au deuxième trimestre, à 41,677 milliards d'euros. Légèrement en deçà des attentes établies par les analystes de Bloomberg et Factset, qui tablaient respectivement sur 42,13 et 42,3 milliards, ce niveau renforce la crainte des investisseurs déjà inquiets du manque d'appétit de la Chine. Le fabricant des sacs Louis Vuitton, des robes Dior ou des chaussures Berluti pâtit notamment d'un recul de 2% des ventes de la division phare du groupe, la Mode et Maroquinerie, à 20,77 milliards d'euros et d'une chute de 6% du résultat d'exploitation de cette division.

Jeudi 25 juillet

CAC 40 : -1,15% à 7.427,02 points et 4,1 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Et encore une nouvelle séance de baisse à Paris. D'ailleurs, les Bourses européennes, hormis Londres, ont terminé en baisse. L'indice EuroStoxx 50 a décliné de 1,03%. Les derniers résultats des mastodontes américaines ont poussé les investisseurs à se tourner vers les valeurs dites "value", certains jugeant le secteur survalorisé alors que l'essentiel de la croissance des grands indices boursiers depuis le début de l'année repose sur les géants de la "tech". Les indices américains ont fini en ordre dispersé : l'indice Dow Jones a gagné 0,20% à 39.935,07 points tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,93% à 17.181,72 points. Sur le plan économique, la croissance au deuxième trimestre a dépassé les attentes et les commandes de biens durables ont connu une chute inattendue en juin. Côté valeurs, Ford a chuté de 18,36% après une publication trimestrielle décevante.

Valeur(s) en vue

Grosse déception pour STMicro. Le fabricant de puces a réduit pour la deuxième fois ses prévisions de chiffre d'affaires et de marges pour l'ensemble de l'année en raison de la faiblesse des commandes industrielles et de la baisse de la demande de puces pour l'automobile. La société franco-italienne, qui compte parmi ses clients Tesla et Apple, a dit s'attendre à un chiffre d'affaires de 13,2 à 13,7 milliards de dollars pour 2024, en baisse par rapport à une précédente prévision de 14 à 15 milliards de dollars. Il prévoit des marges d'environ 40%, en baisse par rapport aux "40% inférieurs". Cet avertissement tombe d'autant plus mal que STM avait déjà revu ses perspectives à la baisse en avril . "La réduction est massive, ils ont réduit les prévisions de chiffre d'affaires de 7 points", a déclaré Sébastien Sztabowicz de Kepler Cheuvreux, ajoutant que certains investisseurs se demandent s'il y aura bientôt une reprise ou si une correction profonde va se poursuivre.

Vendredi 26 juillet

CAC 40 : -

Le fait du jour

La bourse de Paris gagne près de 1% ce matin, autour des 7500 points, bien aidée par EssilorLuxottica (+7,7%), Hermès (+5%) ou encore Dassault Systèmes (+4%).

Valeur(s) en vue

Le marché voir plutôt EssilorLuxottica d'un bon oeil en ce moment. Le numéro un mondial de l'optique progresse nettement dans la foulée de ses résultats semestriels.Sur la période, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 3,4% à taux de change courants, pour atteindre 13,29 milliards d'euros (+5,3% à taux de change constants). Sur le seul deuxième trimestre, les ventes ont progressé de 3,8%, à 6,955 milliards d'euros. Toutes les régions ont connu une croissance des ventes dans le haut de la fourchette à un chiffre au cours de la période, à l'exception de l'Amérique du Nord, plus lente (+1,4% sur le semestre). EssilorLuxottica a confirmé ses perspectives jusqu'en 2026, à savoir une croissance annuelle du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% entre 2022 et 2026 à taux de change constants. Son PDG Francesco Milleri a par ailleurs confirmé, au cours d'une conférence en ligne avec des analystes, qu'il avait "été informé de la bonne intention" du géant technologique Meta (Facebook, Instagram) de prendre une participation dans EssilorLuxottica. "Je crois que si cela se concrétise, cela fonctionnera et sera bénéfique, mais ce n'est pas vraiment nécessaire pour notre partenariat qui est solide en soi", a-t-il ajouté.

LG, avec AOF, Reuters et Cercle Finance (redaction@boursorama.fr)