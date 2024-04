Une semaine en Bourse : le recap du 22 au 26 avril

(Crédits photo : A.MORISSE - Boursorama - )

Lundi 22 avril

CAC 40 : +0,22%, à 8.040,36 points et 2,90 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La semaine promet de nouveau d'être riche en annonces de résultats trimestriels et dès cette première sance, les marchés affichent une légère hausse de 0,22%, dans un contexte marqué par un apaisement des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. À Wall Street, cette tendance haussière se manifeste de manière plus prononcée, avec une progression de 0,67% pour le Dow Jones et de 0,99% pour le Nasdaq.

Valeur en vue

Le spécialiste français des paiements, Worldline grimpe de 8,23% après avoir annoncé le remplacement de trois membres de son conseil d'administration. Ces modifications interviennent à la suite de l'Assemblée Générale, où Agnès Park et Sylvia Steinmann rejoindront en qualité d'administratrices indépendantes, tandis qu'Olivier Gavalda, DG délégué de Crédit Agricole, sera nommé administrateur non indépendant. Avec trois nouveaux entrants et six sortants, le conseil d'administration de Worldline sera réduit de 15 à 12 membres.

Mardi 23 avril

CAC 40 : +0,81%, à 8.105,78 points et 3,15 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La bourse de Paris clôture la séance au dessus des 8 100 points, portée notamment par les performances d'Accor (+2,76%), de Publicis (+2,50%), de Schneider Electric et d'Eurofins Scientific. De l'autre côté de l'Atlantique, la tendance est également à la hausse, avec une progression plus marquée du Nasdaq de 1,20% par rapport à la veille, suivie d'une hausse de 0,69% pour le Dow Jones. Du côté des statistiques, les ventes de logements neufs aux États-Unis ont rebondi de +8,8% en mars, malgré le maintien à un niveau élevé des taux d'intérêt, selon les données du Département du Commerce.

Valeur en vue

OVHcloud enregistre une chute de 17,60% à 7,70€ suite à une révision à la baisse de son objectif de chiffre d'affaires pour 2024, imputée à un contexte économique difficile en Europe. Bien que le bénéfice semestriel dépasse les attentes, le fournisseur de services d'informatique dématérialisée a réduit sa prévision de croissance organique du chiffre d'affaires, désormais estimée entre 9% et 10%, contre une fourchette précédemment annoncée de 11% à 13%.

Mercredi 24 avril

CAC 40 : -0,17% vers les 8.091,86 points et 3,72 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La bourse de Paris a oscillé en territoire positif pendant la majeure partie de la journée, avant de fléchir en fin de séance. À la clôture, l'indice parisien affiche un léger recul de 0,17%, impacté par les fortes baisses d'Eurofins Scientific (-7,73%) et Kering (-6,87%), mais également par la montée des taux. Cette pression s'est accrue suite à la publication des commandes de biens durables aux États-Unis, qui ont augmenté de 2,6% le mois dernier par rapport au précédent, après une hausse révisée à la baisse de 0,7% en février (initialement estimée à 1,4%).

Valeur en vue

Le groupe Pierre et Vacances-Center Parcs a confirmé ses objectifs annuels suite à la publication de ses résultats du premier semestre, affichant une augmentation de 5% de son chiffre d'affaires, atteignant 778,6 millions d'euros. Avec une progression de 11,8% de ses activités touristiques au deuxième trimestre, le spécialiste des loisirs anticipe une croissance continue sur l'ensemble de l'exercice et se montre confiant quant à l'amélioration significative de sa rentabilité opérationnelle. Bien que le titre enregistre une hausse de 9,57% lors de cette séance, il demeure en repli de plus de 9% depuis le début de l'année.

Jeudi 25 avril

CAC 40 : -0,93% vers les 8.016,65 points et 4,02 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La séance a été marquée par une forte baisse de l'indice parisien, qui chutait d'environ 150 points dans l'après-midi. Cependant, l'indice a pu récupérer une partie de ces pertes en clôturant au-dessus des 8 000 points. Cette tendance s'explique en partie par la publication de résultats trimestriels contrastés, mais plus particulièrement par de nouvelles données économiques américaines indiquant un ralentissement de l'économie au premier trimestre. Le PIB des États-Unis n'a augmenté que de 1,6% en rythme annualisé entre janvier et mars, ce qui est bien inférieur aux attentes. Les prévisions tablaient sur une croissance de 2,5%, après une hausse de 3,4% au cours des trois derniers mois de 2023.

A Wall Street, on retrouve le Dow Jones et le Nasdaq en repli de 0,98% et 0,64% respectivement, la Bourse de New York est plombée également par les prévisions jugées décevantes de Meta qui cède 10,56%

Valeurs en vue

Sanofi (+4,47%), a rapporté ce jeudi que son résultat opérationnel des activités au premier trimestre a diminué de 14,7%, atteignant 2,84 milliards d'euros, qui s'est néanmoins révélé supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 2,79 milliards d'euros. Cette baisse est attribuable aux effets négatifs des taux de change et à la concurrence accrue sur le médicament Aubagio contre la sclérose en plaques, malgré une hausse des ventes de l'anti-inflammatoire Dupixent. Pour l'année 2024, Sanofi maintient son objectif de voir son bénéfice net par action des activités reculer "dans le bas de la fourchette à un chiffre", en tenant compte de l'augmentation prévue du taux d'imposition et des effets de change.

Vendredi 26 avril

CAC 40 : +0,61% vers les 8.065,80 points et 1,10 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

En cette dernière journée de cotation, la Bourse de Paris affiche une légère hausse, soutenue par les résultats d'entreprises publiés des deux côtés de l'Atlantique. La macroéconomie aurait pu impacter le marché avec la publication à 14h30 de l'indice des prix PCE, une mesure clé de l'inflation suivie par la Réserve fédérale américaine, qui interviendra la semaine prochaine. Finalement, les données en glissement mensuel sont conformes au consensus, cependant, en glissement annuel, elles se révèlent légèrement au-dessus des attentes. L'indice PCE de base a augmenté de 2,7% sur un an. En excluant l'alimentation et l'énergie, cette mesure d'inflation s'élève à 2,8% en rythme annuel.

Valeurs en vue

Saint-Gobain (+6,08%) occupe la première place du CAC 40 après un premier trimestre rassurant, marqué par des résultats qui ont surpassé les attentes. Malgré une baisse de 5,8% de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, due principalement au déclin de la construction neuve en Europe, Saint-Gobain a réalisé un chiffre d'affaires de 11,36 milliards d'euros, dépassant le consensus de 1%. Les analystes de Jefferies ont souligné que l'écart positif entre les prix et les coûts durant ce trimestre a été bénéfique et le groupe maintient sa prévision d'une marge d'exploitation à deux chiffres pour l'ensemble de l'année 2024, ce qui serait la quatrième année consécutive à atteindre cet objectif.

