Une semaine en Bourse : le recap du 21 au 25 novembre

Lundi 21 novembre

CAC 40 : -0,15% à 6634,45 points

Le fait du jour

Début de semaine sans conviction à la Bourse de Paris à l'entame d'une semaine qui sera écourtée aux Etats-Unis, en raison de Thanksgiving. Les investisseurs continuent à regarder d'un oeil inquiet la Chine qui peine à contenir une recrudescence des cas de covid malgré une politique particulièrement restrictive. Même attentisme aux Etats-Unis avec le Dow Jones qui a perdu 0,13%, un Nasdaq à -1,09% et un S&P 500 qui a reculé de 0,39%.

Valeur(s) en vue

Ipsen a bénéficié d'un joli coup de pouce de JPMorgan. Le service recherche de la banque américaine a placé lundi le titre du laboratoire sur sa liste de valeurs à suivre avec intérêt ("catalyst watch") et a relevé son objectif de cours de 91 à 115 euros. Il maintient malgré tout son opinion "neutre" sur la valeur. Dans sa note de recherche, l'analyste explique percevoir, pour les six à 12 prochains mois, trois catalyseurs susceptibles de soutenir le cours de Bourse du laboratoire : la publication, prévue avant la fin de l'année, des données sur Cabometyx dans le cancer du poumon, celle des données concernant Onivyde dans le cancer du pancréas, attendues à l'occasion de l'ASCO en février prochain et enfin les résultats pour l'elafibranor (le médicament de Genfit) dans la cholangite biliaire primitive (CBP), attendus dans le courant du deuxième trimestre 2023.

Mardi 22 novembre

CAC 40 : +0,35% à 6657,53 points

Le fait du jour

Nouvelle séance de légère hausse pour le CAC 40 qui profite notamment du rebond de TotalEnergies alors que l'Arabie saoudite a en effet démenti l'hypothèse d'une hausse de sa production de pétrole. Même son de cloche aux Etats-Unis : la Bourse de New York

finit dans le vert mardi de faibles volumes d'échanges : les prévisions de ventes de Best Buy ont notamment rassuré sur les perspectives d'activité pour les fêtes de fin d'année aux Etats-Unis malgré l'inflation et les valeurs de l'énergie se distinguent aussi avec le rebond du prix du brut.

Valeur en vue

Les séances sont toujours animées pour Vallourec en ce moment. Alors que le titre avait décroché de 14% la veille dans la foulée de résultats montrant pourtant un retour aux bénéfices au 3e trimestre, le titre rebondit nettement mardi en ien avec la progression des prix du brut. Spoiler : il signera à nouveau la plus forte baisse du SBF 120 le jour suivant...

Mercredi 23 novembre

CAC 40 : +0,32% à 6679,09 points

Le fait du jour

Le CAC 40 n'était pas d'humeur à prendre des initiatives à la veille de Thanksgiving et dans l'attente, à 20 heures, des minutes de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed des 1er et 2 novembre. Un peu à l'image d'hier, l'indice français termine en légère hausse : +0,32% vers les 6.679 points et seulement 2,6 milliards d'euros échangés. Outre-Atlantique, les indices terminent dans le vert, rassurés par les minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed alors qu'une "majorité substantielle" des membres du comité a estimé lors de la réunion des 1er et 2 novembre qu'il serait "probablement bientôt" opportun de ralentir le rythme de relèvement des taux de la banque centrale.

Valeur en vue

Elior met fin à une série de cinq séances de repli et termine en tête du SBF 10. Le groupe de restauration a pourtant publié une perte nette part du groupe de 427 millions d'euros pour son exercice 2021-2022, contre -100 millions sur l'exercice précédent. Mais les investisseurs ont préféré regarder devant alors que sur le nouvel exercice, Elior table désormais sur une croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 8%, contre "au moins 7%" auparavant ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée entre 1,5 et 2%.

Jeudi 24 novembre

CAC 40 : +0,42% à 6707,32 points

Le fait du jour

Le CAC 40 fera-t-il la passe de 8 semaines consécutives de hausse. En tout cas, privé de sa boussole américaine, l'indice français termine une fois encore dans le vert mais avec, sans surprise, des volumes faible avec à peine 2,3 milliards d'euros échangés .

Valeur en vue

Derichebourg progresse de 8,3% alors qu'il a confirmé l'existence de discussions avec Elior (+10%) pour l'éventuel apport de sa branche multiservices.

Le fait du jour

La bourse de Paris évolue proche de son point d'équilibre alors que la séance s'annonce encore très calme alors que Wall Street ne sera ouvert que pour une demi-séance au lendemain de Thanksgiving.

Valeur en vue

OVHcloud gagne du terrain alors qu'il vient d'obtenir un financement de 200 millions d'euros dédié à ses investissements en Europe de la part de la Banque européenne d'investissement (BEI). Le spécialiste européen du cloud entend accélérer ses déploiements à l'international avec l'ouverture de 15 nouveaux datacenters d'ici fin 2024 pour adresser de nouveaux marchés et de nouvelles géographies.

