Une semaine en Bourse : le recap du 1er au 5 juillet

Lundi 1er juillet

CAC 40 : +1,09% à 7561,30 points et 3,6 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Après avoir gagné jusqu'à 2,8%, peu après l'ouverture, le CAC 40 a vu ses gains lentement s'éroder au cours de la séance. Il finit la journée en légère hausse, notamment tiré par Teleperformance et les valeurs bancaires à l'image de BNP Paribas et Société Générale (NDA : maison mère de Boursorama). Le résultat du premier tour des élections législatives semble écarter une majorité absolue pour le RN, ce qui a plutôt rassuré les investisseurs, d'où ce rebond technique fragile après une semaine agitée. Outre-Atlantique, les marchés signent des progressions plus modestes : +0,1% pour le Dow Jones à 39.169,52 points, +0,8% pour le Nasdaq. En vedette : Tesla. Le titre a grimpé de 6,1% après avoir publié ses chiffres de livraison de ses véhicules pour le deuxième trimestre.

Valeur en vue

Atos a annoncé dimanche avoir conclu un accord sur les modalités de sa restructuration financière avec un groupe de banques et les détenteurs de ses obligations, ce qui va placer le spécialiste des services informatiques dans les mains de ses créanciers. L'accord prévoit notamment un apport de 233 millions d'euros via une augmentation de capital ainsi qu'une conversion en capital des dettes financières d'Atos à hauteur de 2,8 milliards d'euros. "Ces opérations ont pour objectif de garantir l'équilibre financier futur du groupe, avec une réduction de l'endettement net d'environ 3,1 milliards d'euros", indique Atos dans un communiqué. "Ces opérations permettront de garantir un montant minimal de liquidités de 1,1 milliard d'euros garanti jusqu'au 31 décembre 2026", est-il ajouté. Les créanciers d'Atos deviendront ainsi les principaux actionnaires du groupe mais l'accord prévoit une possible entrée d'un investisseur de référence dans le cadre de l'augmentation de capital.

Mardi 2 juillet

CAC 40 : -0,30% à 7538,29 points à 4,2 milliards d'euros

Le fait du jour

Après avoir cédé plus de 1% à mi-journée, la bourse de Paris est parvenue à limiter les pertes en seconde partie de séance. Au gong final, l'indice parisien se contente d'un repli limité, avec notamment -3,1% pour Michelin, -2,7% pour Eurofins Scientific et -2,3% pour Stellantis. Entre les deux tours des élections législatives, les marchés doivent composer avec une faible visibilité, aussi bien sur les potentielles réformes que sur les marges de manoeuvre du futur gouvernement. La Bourse de New York a fini en hausse mardi, portée par les performances de Tesla et des grandes capitalisations américaines, les volumes restant toutefois faibles avant la fête nationale américaine du 4 juillet et la publication attendue du rapport mensuel officiel sur l'emploi américain prévue vendredi. L'indice Dow Jones a gagné 0,4%, à 39.331,85 points et le Nasdaq Composite 0,8% à 18.028,763 points.

Valeur en vue

Teleperformance a profité du relèvement de recommandation de Morgan Stanley, l'intermédiaire jugeant que les inquiétudes du marché concernant les perturbations liées à l'intelligence artificielle (IA) générative ne concordent pas avec la réalité du secteur. Certains investisseurs redoutent en effet que le déploiement de cette technologie ne remette en cause le modèle d'affaires du groupe. "Si nous reconnaissons le risque que l'IA perturbe les parts de marché de Teleperformance, nous estimons que sa dépréciation surestime les risques posés en réalité", déclarent les analystes de Morgan Stanley : ils soulignent que les actualités sur l'IA tendent à avoir moins d'impact sur le titre Teleperformance, ce qui pourrait signifier que les inquiétudes sont déjà intégrées dans le cours. En février, Teleperformance avait chuté de 14% sur une seule séance, après une annonce du spécialiste des paiements en ligne Klarna sur le déploiement d'un assistant basé sur l'IA. Les analystes pointent aussi le fait que le risque que l'IA isole complètement le groupe de la chaîne de valeur est un "scénario catastrophe" peu susceptible de se matérialiser. Si la croissance organique de Teleperformance pourrait reculer légèrement dans les années à venir, la rentabilité pourrait aussi progressivement s'améliorer grâce aux automatisations permises par l'IA, précise la note.

Mercredi 3 juillet

CAC 40 : +1,24% à 7.632,08 points à 3,5 milliards d'euros

Le fait du jour

La bourse de Paris termine au-dessus du niveau des 7.630 points. Il y a eu quelques chiffres aux US avec des PMI et les commandes à l'industrie. La croissance anticipée dans le secteur privé américain a accéléré un peu plus qu'estimé initialement en juin, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 54,8 en données définitives, à comparer à 54,6 en estimation flash et à 54,5 pour le mois précédent. L'indice a ainsi atteint son plus haut niveau depuis avril 2022, avec une augmentation renouvelée de l'emploi tandis que la croissance de la production a accéléré. L'activité des services a progressé plus vite que la production manufacturière. Mais il y a un bémol : le secteur privé des Etats-Unis n'a généré que 150.000 emplois le mois dernier, un nombre légèrement inférieur aux attentes des économistes et en baisse pour un troisième mois de suite, selon ADP (Automatic Data Processing). La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi lors d'une séance raccourcie, le S&P 500 et le Nasdaq signant des records de clôture tandis que le Dow Jones s'est légèrement replié, alors que des données suggérant un ralentissement de l'économie ont renforcé les espoirs que la Réserve fédérale (Fed) procède en septembre à une baisse des taux d'intérêt. L'indice Dow Jones a cédé 0,06%, à 39.308,00 points et le Nasdaq Composite a, lui, avancé de 0,88%, à 18.188,30 points.

Valeur en vue

Après l'attaque du fonds spéculatif Muddy Waters dont il a été l'objet en juin, Eurofins Scientific a annoncé se concerter avec "ses conseillers juridiques (...) pour répondre à toute allégation infondée et introduire les actions qui pourraient devoir être prises pour protéger les investisseurs et prévenir toute manipulation ultérieure du marché". Dans son communiqué, Eurofins réfute à nouveau, et cette fois en détail, "des accusations et informations trompeuses intentionnellement diffusées par le vendeur à découvert Muddy Waters (MW)" qui avait lancé des allégations de malversations visant le géant des laboratoires d'analyses le 24 juin. Eurofins constate "que le rapport de MW a été publié le premier jour de la période de blackout de Eurofins précédant la publication des résultats du premier semestre 2024 de Eurofins le 24 juillet 2024, montrant l'empressement de MW à perturber les marchés". Pendant la période de "blackout" appelée aussi période de silence, les entreprises cotées en Bourse limitent leur communication avec les investisseurs. "Cela a empêché Eurofins et sa direction de modifier ou d'émettre de nouvelles instructions de rachat d'actions", compliquant ainsi sa capacité de réaction aux fluctuations de marché provoquées par le rapport de MW, souligne Eurofins.

Jeudi 4 juillet

CAC 40 : +0,83% à 7695,78 points et 2,4 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Cette séance est particulièrement calme sur fond de fermeture de Wall Street en raison de la fête nationale américaine. Demain, les investisseurs prendront connaissance du rapport officiel sur l'emploi outre-Atlantique.

Valeur(s) en vue

Pluxee a été lourdement sanctionné après la publication la veille de résultats légèrement en deçà des attentes au troisième trimestre, et ce malgré le relèvement de ses prévisions de croissance pour le reste de l'année. Barclays indique que les résultats du troisième trimestre sont légèrement en deçà des attentes, en particulier en ce qui concerne la croissance organique, qui manque le consensus de 180 points de base.La note précise que cette croissance modeste ne s'explique pas entièrement par l'interruption du contrat au Chili ou par les variations liées aux taux de change. Les analystes ajoutent que ces résultats, en particulier dans la région européenne où ils observent une décélération de la croissance à 5,3% contre 13,9% au premier trimestre, pourraient susciter des inquiétudes parmi les investisseurs quant à la capacité du groupe français d'avantages aux salariés d'atteindre une croissance à deux chiffres sur le moyen terme.

A noter également que Eramet avance de 3,85% après avoir annoncé viser une capacité de 24.000 tonnes de lithium de qualité batterie d'ici mi-2025 pour sa nouvelle usine de lithium, en Argentine.

Vendredi 5 juillet

CAC 40 : actualisation à venir

Le fait du jour

La Bourse de Paris a ouvert en terrain positif vendredi, dans un moindre stress avant les résultats des élections législatives dimanche, déjà anticipés par les marchés qui attendent davantage la publication de données sur l'emploi américain.

Valeur(s) en vue

Le titre Eurofins est en tête de l'indice en fin de matinée alors que le laboratoire d'analyses a publié vendredi un document dans lequel il fournit des informations détaillées supplémentaires pour réfuter les accusations formulées contre lui par le fonds spéculatif Muddy Waters. Ce nouveau document prouve que "les informations trompeuses diffusées intentionnellement par le vendeur à découvert Muddy Waters sont soit inexactes, soit non pertinentes, soit partiales et/ou trompeuses", a indiqué Eurofins, dans le prolongement de ses communiqués de presse du 25 juin et du 3 juillet.

LG, SB avec AOF, Reuters et Cercle Finance (redaction@boursorama.fr)