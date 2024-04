Une semaine en Bourse : le recap du 1er au 5 avril

(Crédits photo : A.MORISSE - Boursorama - )

Lundi 1er avril

La bourse de Paris est fermée pour ce lundi de Pâques.

Le fait du jour

La bourse de New York était ouverte pour ce lundi de Pâques, mais ella a clôturé en ordre dispersé, avec le Nasdaq en hausse de 0,11% et le Dow Jones en baisse de 0,60%. Une séance influencé par les données manufacturières qui ont surpris les investisseurs, générant des inquiétudes quant au calendrier des baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale et entraînant une augmentation des rendements du Trésor.

Valeur en vue

Le fabricant de microprocesseurs et de mémoires, Micron Technology, déjà en forte hausse la semaine précédente, a continué sur sa lancée avec un gain supplémentaire de 5,44% à 124,30$. BofA Securities a réévalué ses perspectives sur le groupe, augmentant son objectif de prix à 144$, comparé aux 120$ précédents. Cette révision à la hausse reflète une anticipation de croissance stimulée par la demande de mémoires à large bande passante (HBM), qui devient de plus en plus cruciale pour les applications d'intelligence artificielle (IA).

Mardi 2 avril

CAC 40 : -0,92%, à 8.130,05 points et 4,11 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Le mois d'avril a commencé sur une note sombre pour le CAC 40, malgré un début de journée prometteur qui laissait entrevoir un possible nouveau record. Après le long week-end de Pâques, les marchés ont été pris de court par une brusque montée des taux, avec une augmentation de 4,13% pour les OAT, les portant à 2,924%.

Outre-Atlantique, la situation n'était guère plus réjouissante, avec le recul de 1% du Dow Jones et une baisse de 0,95% du Nasdaq. La journée a été difficile pour Tesla également, dont le cours a chuté de 4,90%. Le constructeur automobile a livré un peu moins de 387 000 véhicules au premier trimestre, ce qui est nettement en deçà des attentes des analystes.

Valeur en vue

Aujourd'hui, Voltalia, le groupe spécialisée dans les énergies renouvelables, a annoncé des résultats annuels favorables, ce qui a entraîné une progression de son titre de 9,30%. Son Ebitda a augmenté de 76%, atteignant 241,1 millions d'euros, avec une marge de 48,7%. Le résultat net s'est élevé à 29,6 millions d'euros, comparé à une perte de 7,2 millions d'euros en 2022. Le chiffre d'affaires a progressé de 6% pour atteindre 495,2 millions d'euros. En 2023, les ventes d'énergie ont représenté 60% du chiffre d'affaires, tandis que les services ont contribué à hauteur de 40%. Enfin, pour l'année 2024, Voltalia vise un Ebitda d'environ 255 millions d'euros, dont environ 230 millions d'euros provenant des ventes d'énergie.

Mercredi 3 avril

CAC 40 : +0,29% vers les 8.153,23 points et 3,55 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Pour cette séance, la Bourse de Paris a repris quelques points, soutenue par les performances de Saint-Gobain (+2,29%), Vivendi (+2,09%), et Société Générale (+1,85%). De l'autre côté de l'Atlantique, la journée s'est conclue avec une tendance mitigée, suite à des données montrant un ralentissement de l'activité dans le secteur américain des services, ainsi que des commentaires du président de la Réserve fédérale indiquant que la banque centrale ne se hâterait pas de diminuer les taux d'intérêt.



A noter, l'once d'or qui ne cèsse de grimper a réalisé un plus haut à 2298$ l'once.

Valeur en vue

Sur le podium du SB120, l'équipementier automobile Forvia, a clôturé en hausse de 5,42% Le groupe a annoncé avoir confié à un prestataire de services d'investissement un mandat pour l'acquisition de jusqu'à 750 000 de ses propres actions sur sur une période débutant aujourd'hui et pouvant s'étendre jusqu'au 29 mai 2024, dans le cadre de son programme de rachat autorisé par l'assemblée générale du 30 mai 2023. Ces actions seront utilisées pour répondre aux obligations de Forvia envers ses salariés et mandataires sociaux dans le cadre de plans d'action de performance ou de tout autre plan d'intéressement à long terme.

Jeudi 4 avril

CAC 40 : -0,02% vers les 8.151,55 points et 2,80 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La journée commençait bien pour l'indice parisien, se hissant vers les 8 200 points. Cependant, il a progressivement reculé tout au long de la journée, se stabilisant finalement près de son niveau initial. Les investisseurs ont opté pour une approche prudente à la veille de la publication très attendue du rapport sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de mars. À Wall Street, les indices ont ouvert en territoire positif après la publication des données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage, qui ont augmenté de 9 000 par rapport à la semaine précédente révisée mais ont ensuite fléchi... Le sentiment s'est assombri en raison des tensions entre Israël et l'Iran ainsi que des commentaires restrictifs de la Réserve fédérale. On retrouve à la clôture le Dow Jones en baisse de 1,35% et le Nasdaq de 1,40%.

Valeurs en vue

Malgré son partenariat avec Amazon, la société française Gaussin, spécialisée dans les produits et services de logistique, se trouve actuellement dans une situation critique, ayant révélé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Depuis plusieurs mois, l'entreprise fait face à des problèmes opérationnels et de gouvernance qui ont considérablement impacté ses activités industrielles, entraînant une importante baisse de son chiffre d'affaires l'année précédente. En outre, une augmentation des besoins en fonds de roulement est observée, attribuée à des commandes "mal maîtrisées" émanant de sa filiale Metalliance, entraînant un encours non facturé de 34 millions d'euros. La valeur du titre décline de 42,35%, atteignant 0,27€.

Vendredi 5 avril (Actualisation à venir)

CAC 40 : -1,43% vers les 8.034,83 points et 0,52 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La bourse de Paris est en net recul ce matin autour des 8 030 points, une seule valeur tire son épingle du jeu, carrefour, en hausse de +0,60%. Suite aux inquiétudes suscitées hier soir par les tensions géopolitiques et les déclarations de plusieurs responsables de la Réserve Fédérale remettant en question une éventuelle réduction des taux, les investisseurs font preuve d'une grande prudence avant la publication cruciale des données sur l'emploi, des chiffres qui auront une grande influence sur les mouvements à venir.

Valeurs en vue

Bureau Veritas en baisse de 2,72%, a annoncé l'acquisition d'environ 3,69 millions de ses propres actions, soit environ 0,8% de son capital, pour un montant total d'environ 100 millions d'euros. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la procédure accélérée de cession initiée par Wendel. Dans le même temps, Wendel a cédé environ 40,5 millions d'actions Bureau Veritas, représentant environ 9% du capital. Le fonds Lac1, géré par Bpifrance, est devenu un nouvel investisseur de référence en prenant une participation d'environ 4% dans Bureau Veritas.

LG, AM avec Reuters, AOF et AFP (redaction@boursorama.fr)