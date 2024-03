Une semaine en Bourse : le recap du 18 mars au 22 mars

(Crédits photo : - Boursorama / A.MORISSE )

Lundi 18 mars

CAC 40 : -0,20%, à 8.148,14 points, à 2,32 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La bourse de Paris commence cette première séance en légère baisse de 0,20%. Aujourd'hui, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres sur l'inflation dans la zone euro qui ont effectivement ralenti en février. Selon les données publiées ce lundi par Eurostat, l'indice des prix à la consommation s'est établie à 2,6%, conformément au consensus, contre 2,8% en janvier. Outre-Atlantique, les indices sont en bonne forme, le Dow Jones enregistre une progression de 0,20% tandis que le Nasdaq grimpe de 0,82%, soutenu par la perspective d'un partenariat entre Alphabet (+4,44%) et Apple (+0,64%). Ce dernier serait en discussion pour intégrer le moteur d'intelligence artificielle 'Gemini' de Google dans ses iPhone.

Valeur en vue

Pour son premier jour dans le SBF 120, Alstom enregistre une augmentation de 6,38%, marquant ainsi la plus forte hausse de l'indice. Alors que le groupe doit fournir plus de détails sur son processus de désendettement le 8 mai, lors de la publication de ses résultats annuels, la banque allemande Deutsche Bank a transmis un message de confiance ce lundi. L'intermédiaire a relevé sa recommandation sur le titre du fabricant de trains, de métros et de tramways, passant de 'conserver' à 'achat', tout en maintenant un objectif de cours de 17 euros.

Mardi 19 mars

CAC 40 : +0,65%, à 8.201,05 points et 2,82 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

L'indice parisien a terminé en hausse de 0,65%, franchissant la barre des 8 200 points dans les derniers instants de la séance. Les échanges sont demeurés limités, totalisant seulement 2,8 milliards d'euros. Cette progression a été stimulée par TotalEnergies (+2,67%) et Airbus (+1,81%), qui a enregistré sa sixième séance consécutive de gains. Un événement marquant a été l'annonce de la Banque du Japon ce mardi, mettant fin à huit ans de politique de taux d'intérêt négatifs. De l'autre côté de l'Atlantique, le Dow Jones a progressé de 0,83% et le Nasdaq de 0,39%.

Valeur en vue

Atos subit un nouveau revers avec une chute de 19,16% de son cours en bourse. Après avoir vu ses pourparlers échouer avec le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, la société doit maintenant faire face à la décision d'Airbus, le géant de l'aéronautique européen, de mettre fin aux discussions concernant l'acquisition de sa branche Big Data and Security. Cette décision survient à la suite d'un examen minutieux de toutes les facettes de l'opération, qui était espérée par Atos pour contribuer à son processus de désendettement alors qu'elle traverse d'importantes difficultés financières.

Mercredi 20 mars

CAC 40 : -0,48% vers les 8.161,41 points et 3,13 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La bourse de Paris connaît une journée dans le rouge, marquée par un repli du secteur du luxe et une certaine prudence en attendant la conclusion de la réunion de politique monétaire de la FED prévue pour 19h. De l'autre côté de l'Atlantique, à Wall Street, l'attentisme est palpable, les investisseurs guettant avec impatience les décisions à venir de la FED. Cette attente est justifiée car la Réserve fédérale américaine a surpris les marchés en adoptant un ton accommodant lors de sa réunion. Les projections de croissance et de taux directeurs suggèrent toujours une baisse de 75 points de base d'ici la fin de l'année, soit trois baisses consécutives de 25 points de base chacune. Dans ce contexte, le Dow Jones clôture en hausse de 1,03%, tandis que le Nasdaq enregistre une progression de 1,25%.

Valeur en vue

Le secteur du luxe est à la peine pour cette séance, tiré par le plongeant du groupe Kering qui cède 11,91%. Une chute marquant potentiellement la pire séance de son histoire pour le groupe, qui a annoncé mardi après clôture que son chiffre d'affaires du premier trimestre devrait connaître une baisse d'environ 10% par rapport à l'année précédente, après une année 2023 déjà qualifiée de "difficile" par son PDG, François-Henri Pinault. Et pour cause les performances décevantes de sa marque phare Gucci, notamment en Asie-Pacifique, sont identifiées comme la principale cause de cette contre-performance.

Jeudi 21 mars

CAC 40 : +0,22% vers les 8.179,72 points et 3,49 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

En réaction aux annonces de la Réserve fédérale américaine la veille, l'indice parisien a ouvert en forte hausse. Le CAC 40 a atteint un nouveau sommet à 8 229 points en début de séance, mais a par la suite réduit une partie de ses gains, se rapprochant de son niveau initial à la clôture. Pendant ce temps, à la Bourse de New York, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,68%, tandis que le Nasdaq a enregistré une progression de 0,20%, atteignant un nouveau record à 16 538 points au cours de la séance.

Valeurs en vue

Le premier groupe de presse magazine français Reworld Media cède 17,36% pour cette séance. L'entreprise a rapporté un résultat net de 26,9 millions d'euros en 2023, marquant une chute de 39,7% par rapport à l'année précédente, tandis que son Ebitda a totalisé 59,3 millions d'euros, en baisse de 12,1%. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel a progressé pour atteindre 549,3 millions d'euros, en hausse de 8,6%. Des résultats qui n'ont pas vraiment satisfait le marché alors qu'en janvier, le groupe a élargi son portefeuille en acquérant deux marques prestigieuses, Grazia présente dans 23 pays et Icon présente en Italie et en Espagne.

Vendredi 22 mars

CAC 40 : -0,14% vers les 8.168,45 points et 0,72 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

A mi-séance de cette dernière journée, la bourse de Paris marque une pause, enregistrant un léger recul de quelques points. Elle semble se diriger vers une clôture tranquille pour la semaine, caractérisée principalement par la confirmation de la politique monétaire accommodante de la Fed.

Valeur en vue

Dans le cadre de sa restructuration financière, Orpea, exploitant de maisons de retraite, a achevé hier soir le regroupement de ses actions. Le groupe a procédé à l'échange de 1000 actions anciennes d'une valeur nominale de 0,01 euro contre une nouvelle action d'une valeur nominale de dix euros. Au total, 159,19 milliards d'actions anciennes ont été converties en 159,19 millions d'actions nouvelles. Ces dernières ont été introduites à la négociation sur Euronext Paris ce matin, et pour le moment, elles augmentent de 9,32% à mi-séance.

