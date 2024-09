Une semaine en Bourse : le recap du 16 au 20 septembre

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 16 septembre

CAC 40 : -0,21% à 7.449,44 points et 2,2 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

La Bourse de Paris a fini en baisse cette première journée de la semaine avant une très attendue baisse des taux de la Réserve fédérale pour sa réunion de politique monétaire, une première depuis mars 2020. La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée : le Dow Jones (+0,55%) n'en a pas moins enregistré un nouveau record en clôture, tandis que l'indice Nasdaq a cédé 0,52% et que l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,13%. Les valeurs bancaires ont notamment été plébiscitées, profitant aussi de la perspective du début d'un assouplissement monétaire de la Fed, qui va contracter les taux à courts termes et améliorer leurs marges : Goldman Sachs (+1,29%), JPMorgan Chase (+1,73%) et Citigroup (+1,25%) ont ainsi fini dans le vert. Intel (+6,36%) a été soutenu par l'annonce d'un contrat avec le gouvernement américain d'un montant pouvant aller jusqu'à 3 milliards de dollars.

Valeur en vue

Rexel a grimpé d'un peu plus de 9% alors que le distributeur de matériel électrique a annoncé avoir rejeté la proposition de QXO, le groupe du milliardaire Brad Jacobs, ayant fait une offre de 8,46 milliards d'euros, selon Reuters. "Le conseil d'administration de Rexel a examiné la proposition en détail et a décidé à l'unanimité de ne pas y donner suite", a précisé le groupe dans un communiqué. Rexel indique que l'offre, qui s'élevait à 28,40 euros par action,"sous-valorise de façon significative la société et ne reflète pas le potentiel de création de valeur que recèle son plan stratégique Power Up 25".

Mardi 17 septembre

CAC 40 : +0,51% à 7.487,42 points et 3,1 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

Nouvelle séance dans le vert à Apris, dans un marché plus optimiste à quelques heures du début de la réunion de deux jours de la Réserve fédérale. L'indice CAC 40 tutoie les 7.500 points. A New York, les marchés ont clôturé sans grand changement, malgré des gains engrangés en début de séance après la publication de données rassurantes sur la solidité de l'économie américaine.

Valeur en vue

EssilorLuxottica a annoncé mardi poursuivre sa collaboration avec le géant américain Meta par "un nouvel accord de long terme" pour développer "plusieurs générations de lunettes intelligentes". Les deux groupes, qui collaborent depuis 2019, ont lancé en 2023 une collection de lunettes connectées Ray-Ban Meta, équipées d'une intelligence artificielle. Les porteurs de ces lunettes peuvent passer des appels téléphoniques, faire des photos/vidéos et les partager, écouter de la musique et diffuser du contenu en direct. EssilorLuxottica a par ailleurs précisé le même jour qu'il allait organiser le transfert de son siège social de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) dans un nouveau bâtiment à Paris, "à horizon fin 2027", pour y regrouper des équipes actuellement disséminées sur différents sites.

Mercredi 18 septembre

CAC 40 : -0,57% à 7.444,90 points et 2,6 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

La Bourse de Paris a joué la prudence à quelques heures d'une première baisse des taux de la banque centrale américaine. Très attendue et commentée depuis le début de la semaine, la décision de la Fed est tombée à 20h, heure de Paris. La banque centrale américaine a abaissé l'objectif des taux des "fed funds" de 50 points de base à 4,75%-5%, évoquant l'importance de soutenir l'activité américaine, alors que l'inflation retourne vers sa cible de 2% et que les marchés du travail se sont normalisés. C'est donc 50 points de base et non 25 comme estimé au départ. La décision a été prise à l'unanimité moins une voix, celle de la gouverneure Michelle Bowman, a précisé la banque centrale. C'est la première fois qu'un membre du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) s'oppose à une décision depuis 2005. Les projections mises à jour de la Fed montrent que les membres du conseil des gouverneurs prévoient 50 points de base d'assouplissement supplémentaire cette année, 100 pb en 2025 et 50 pb en 2026, et un taux terminal à 2,9% contre 2,8% attendu en juin.

"Les risques à la hausse sur l'inflation sont moindres, et les risques sur les marchés de l'emploi plus importants", a justifié le président de l'institution, Jerome Powell, à l'occasion d'une conférence de presse, insistant sur la "patience" de la Fed, l'une des dernières banques centrales de pays développé à assouplir sa politique monétaire.

Valeur en vue

Sur le SRD, Nicox a bondi de plus de 30% après avoir annoncé que son partenaire Ocumension Therapeutics a reçu l'approbation de la demande d'autorisation de mise sur le marché en Chine de son produit Zerviate. Le lancement commercial en Chine de ce médicament contre le prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques apportera une nouvelle source de revenus à la biotech spécialisée en ophtalmologie: des redevances entre 5% et 9% et des paiements d'étapes sur les ventes nettes de Zerviate par Ocumension en Chine.

Jeudi 19 septembre

CAC 40 : +2,29% à 7.615,41 points et 3,7 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

Séance euphorique à la Bourse de Paris après la décision de la Fed avec un CAC 40 qui renoue avec les 7.600 points etbon nombre de valeurs en hausse. Parmi les valeurs, Air France-KLM a gagné 3,4% après qu'Exane BNP Paribas a relevé sa recommandation sur le groupe à "neutre". La Bourse de New York a fini en nette hausse, avec des records de clôture pour le Dow Jones et le S&P 500 : le premier a gagné 1,26%, à 42.025,19 points quand le second prenait 1,70%, à 5.713,64 points. La hausse est encore plus marquée sur le Nasdaq Composite qui finit à +2,51%, à 18.013,981 points. La Fed a donc là aussi "fait son effet" sur les marchés. Les indicateurs macroéconomiques publiés jeudi aux Etats-Unis ont renforcé le diagnostic du président de la Fed, Jerome Powell, sur la solidité de l'économie américaine, avec notamment des inscriptions hebdomadaires au chômage moins nombreuses que prévu.

Valeur(s) en vue

Pernod Ricard et Rémy Cointreau ont gagné respectivement 3,41% et 3,44%. Les deux groupes de spiritueux ont été portés par la progression de Campari. L'entreprise italienne grimpe de 9,5% après que son principal actionnaire a annoncé acheter jusqu'à 100 millions d'euros d'actions supplémentaires.

Vendredi 20 septembre

CAC 40 : actualisation à venir

Le fait du jour

La Bourse de Paris recule vendredi, au lendemain d'une séance euphorique suivant l'annonce de la première baisse des taux de la Réserve fédérale américaine depuis 4 ans.

Valeur(s) en vue

Le secteur du luxe est en fort recul après la publication d'une note de Jefferies dans laquelle les analystes disent ne pas s'attendre à une amélioration du contexte économique en Chine au second semestre. Kering perd 3,39%, Hermès 3,3%, et LVMH 3%. Burberry décline de 4,5%, en queue du FTSE, après que Jefferies a abaissé sa recommandation sur le groupe.

La détérioration du marché chinois pèse également sur le secteur automobile avec Mercedez-Benz qui lance un avertissement sur ses marges. A Paris, Stellantis recule de 2,55% à la mi-séance.

