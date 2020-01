Une semaine en Bourse : le récap du 13 au 17 janvier

(Crédits photo : Unsplash - Franck Busch )

Lundi 13 janvier

Le fait du jour

L'actualité géopolitique continue de rythmer les marchés. Dans l'attente de la signature en milieu de semaine du premier volet d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, la prudence est le maître mot chez les investisseurs.

Sur la place parisienne, l'action Renault n'en finit plus de désintéresser les investisseurs. Après la saga du PDG fugitif Carlos Ghosn, ce sont des révélations du Financial Times sur un éventuel divorce entre Renault et Nissan qui font chuter l'action de près de 3% à 40,66 euros après avoir touché à 40,16 euros son plus bas niveau depuis sept ans. Le CAC 40 termine la séance presque à l'équilibre -0,02% vers les 6.036 points avec seulement 2,9 milliards d'euros échangés.

Valeur en vue

Gaztransport & Technigaz (GTT) domine les hausses du jour devant Bureau Veritas. Morgan Stanley a relevé son conseil sur le groupe de certification de "pondérer en ligne" à "surpondérer" sur le titre et remonte son objectif de cours de 24 à 26,50 euros.

Mardi 14 janvier

Le fait du jour

La perspective de la signature de la phase 1 de l'accord entre les Etats-Unis et la Chine mercredi ne parvient pas à dynamiser les marchés. La séance est rythmée par les premiers résultats semestriels des grandes banques américaines. Si JP Morgan Chase et Citigroup affichent des résultats supérieurs aux prévisions - notamment soutenues par les activités de trading en fin d'année - Wells Fargo toujours plombée par le scandale des faux comptes bancaires dévoile des résultats en forte baisse : le bénéfice net chute de 55% au quatrième trimestre 2019.

Valeur en vue

Le spécialiste de la valorisation des minéraux Imerys prend les commandes du SBF 120 en profitant d'un relèvement de recommandation de Oddo BHF passant de « neutre » à « achat » avec un objectif de cours remonté de 37 à 60 euros.

Mercredi 15 janvier

Le fait du jour

Les opérateurs s'abstiennent de toute initiative et attendent avec une certaine nervosité la signature du premier volet de l'accord entre Pékin et Washington qui marquera une désescalade des tensions commerciales entre les deux pays. A la Bourse de Paris, la séance du jour est rythmée par les changements de recommandations. Le CAC 40 a peu évolué avant de baisser en début d'après-midi pour terminer la séance vers les 6033 points dans un volume d'échanges moyen de 3,6 milliards d'euros. A contrario, les indices boursiers américains poursuivent leur progression. Le Dow Jones et le S&P 500 terminent ainsi à de nouveaux sommets historiques.

Valeurs en vue

Altran Technologies bondit de 2,78% à 14,44 euros s'ajustant sur le relèvement de l'offre de Capgemini à 14,50 euros par action. Un prix qualifié de « ferme et définitif » par la SSII dirigée par Paul Hermelin tandis que L'Oréal bat un nouveau record absolu à 269,80 euros en cours de séance.

La société d'investissement Eurazeo bénéficie d'un relèvement de recommandation de la banque Goldman Sachs de « neutre » à « achat » sur le titre avec un objectif de cours légèrement remonté de 75 à 76 euros.

Jeudi 16 janvier

Le fait du jour

Accueillant favorablement la signature de la phase 1 de l'accord entre Washington et Pékin, surfant sur la vague d'indicateurs économiques encourageants, et galvanisés par les très bons résultats de Morgan Stanley, les grands indices de la Bourse de New York inscrivent des records dès l'ouverture jeudi. A Paris, le CAC 40 piétine et clôture 0,11% à 6.039,03 points après un plus bas à 6.021,03.

Valeur en vue

Kering est en apesanteur. Le groupe de luxe n'en finit plus de grimper et signe la plus forte hausse du CAC 40 du jour bénéficiant d'un relèvement d'objectif de cours de Deutsche Bank de 520 à 580 euros, affichant ainsi un gain de près de 5% depuis le début d'année et après une hausse de 45% sur un an glissant.