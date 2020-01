Une semaine en Bourse du 6 au 10 janvier 2020

Le CAC 40 reste au sommet avec un plus-haut de douze décroché jeudi en cours de séance. (Crédits photo : - L. Grassin )

Lundi 6 janvier

Le fait du jour

Trois jours après l'élimination du général iranien Qassem Soleimani, la tension monte entre l'Iran et les Etats-Unis entre menaces de représailles visant des sites américains d'un côté et menace de frappes ciblées sur 52 sites en Iran de l'autre. Les marchés restent sereins et le CAC 40 limite la casse, finissant la séance en repli de 0,51% vers les 6014 points avec 3,1 milliards d'euros échangés.

Valeur en vue : Plastic Omnium (+1,57%)

L'équipementier automobile profite notamment d'un coup de pouce de JP Morgan qui a relevé sa recommandation de "neutre" à "surpondérer" avec un objectif de cours remonté de 24 à 29 euros. La banque américaine estime que le groupe devrait enregistrer des performances supérieures à celle du secteur en Europe.

Une intuition confirmée le lendemain avec la journée investisseurs du groupe. Ce dernier estime qu'il surperformera d'environ cinq points par an la production automobile mondiale (qu'il estime en baisse de 2% en 2020 puis stable en 2021-22) et qu'il affichera un résultat opérationnel et un excédent brut d'exploitation en progression continue en valeur, et dégagera un free cash-flow supérieur à 200 millions d'euros par an.

Mardi 7 janvier

Le fait du jour

Séance plutôt attentiste avec un CAC 40 qui termine au point mort : -0,02% vers les 6012 points. La statistique rassurante du jour est venue des Etats-Unis avec un ISM Services supérieur aux attentes à 55 en décembre contre 54,3 anticipé.

Valeur en vue : Trigano (-3,98%)

Le spécialiste des camping-cars est lanterne rouge du SBF 120 après avoir dévoilés un chiffre décevant pour le premier trimestre de son exercice 2019-2020. Entre septembre et novembre, les ventes se sont élevées à près de 560 millions d'euros, en baisse de 3,2% à périmètre et changes constants, notamment pénalisées par des contre-performances en Suède et au Royaume-Uni. Oddo BHF a conservé sa recommandation à neutre sur le titre ainsi que son objectif à 100 euros malgré ce début d'exercice qualifié de 'décevant'.

Mercredi 8 janvier

Le fait du jour

Les déclarations modérées de Donald Trump confortent les investisseurs qu'on s'oriente vers une désescalade des tensions au Moyen-Orient. Les statistiques américaines leur ont mis du baume au cœur et notamment l'enquête ADP avec 202.000 créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis en décembre. C'est au-dessus des 155.000 attendues et c'est le chiffre le plus élevé depuis avril.

Valeurs en vue : Elior et Sodexo (+3,84% et +2,48%)

Elior et Sodexo ont eux donné de l'appétit aux investisseurs bénéficiant de relèvement de recommandation de JPMorgan. La banque a relevé sa recommandation de "sous-performance" à "neutre" sur Sodexo avec un objectif de cours remonté de 79 à 100 euros. Mieux Il est passé de "neutre" à "surperformance" sur Elior avec un objectif de cours relevé de 12,50 à 14,80 euros.

Jeudi 9 janvier

Le fait du jour

Rassuré par l'apaisement des tensions Etats-Unis / Iran, le CAC 40 ouvre en nette hausse avant de perdre du terrain et de finir à seulement +0,19% vers les 6042,55 points.

Valeur en vue : DBV Technologies (+14,17%)

La biotech spécialisée dans le traitement contre les allergies prend 14% après la publication la veille des résultats de son étude de suivi à 3 ans. Elles confirment l'efficacité du traitement par Viaskin Peanut chez les patients allergiques à l'arachide âgés de 4 à 11 ans. Gilbert Dupont a confirmé sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 50,60 euros.

Vendredi 10 janvier

Le fait du jour

séance au ralenti à la Bourse de Paris. Le CAC 40 reste proche de son point d'équilibre. Les chiffres de l'emploi un peu moins bons qu'attendu n'auront pas eu beaucoup d'influence sur la tendance. L'économie américaine a créé 145.000 postes en décembre, contre 164.000 attendus par le consensus Reuters. Le taux de chômage est resté stable à 3,5%.

Valeur en vue : Veolia Environnement

Exane BNP Paribas a relevé son opinion de neutre à surperformance et remonté son objectif à 26,50 euros. Selon le bureau d'analyse, l'implication du groupe sur le thème de l'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) devrait lui permettre de tirer son épingle du jeu.

Calendrier économique et financier du 13 au 17 janvier

Mardi 14 janvier

Indice CPI aux Etats-Unis pour décembre. En novembre, l'indice des prix avait progressé de 0,3% par rapport au mois précédent. En variation annuelle, il affichait une hausse de 2,1%.

Gilles Grapinet, PDG de Worldline, invité d'Ecorama

Mercredi 15 janvier

Maurice Lévy, président de Publicis, invité d'Ecorama

Jeudi 16 janvier

Alstom : chiffre d'affaires du 3e trimestre avant Bourse

Casino : chiffre d'affaires du 4e trimestre après Bourse

