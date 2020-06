Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une seconde vague possible en Iran si la population baisse la garde - ministre Reuters • 01/06/2020 à 12:41









DUBAI, 1er juin (Reuters) - L'Iran pourrait devoir affronter une deuxième vague épidémique, plus forte que la première, si la population ignore les recommandations sanitaires et les règles de distanciation physique pour freiner la propagation du coronavirus, a prévenu lundi le ministre iranien de la Santé, Saeed Namaki. La république islamique, l'un des pays les plus touchés par la pandémie dans cette région du globe, a entamé en avril un processus de déconfinement. Mais le rythme des nouvelles infections est reparti à la hausse au mois de mai, une évolution que le gouvernement a attribué à l'augmentation du nombre de tests de dépistage. "L'épidémie n'est pas encore terminée et pourrait revenir à tout moment plus forte qu'avant", a prévenu Saeed Namaki lors d'une conférence de presse télévisée. "Si notre population échoue à respecter les protocoles sanitaires, nous devrons nous préparer au pire", a ajouté le ministre. Le dernier bilan officiel disponible fait état lundi de 2.979 cas de contamination supplémentaires par rapport à dimanche, portant le total à 154.445 infections au SARS-CoV-2 depuis le début de l'épidémie. L'Iran a enregistré dans le même temps 81 décès supplémentaires, pour un bilan total de 7.878 morts. (Parisa Hafezi version française Henri-Pierre André)

