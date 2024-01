Une séance sous le signe de la prudence pour les Bourses européennes

Les fabricants de semi-conducteurs ont reculé en Europe alors que le groupe technologique coréen Samsung a prévenu que son bénéfice d'exploitation serait inférieur aux attentes au quatrième trimestre. A Paris, STMicroelectronics a perdu 1,42%. Teleperformance a aussi baissé après l'annonce du prochain départ de l'ancien directeur général de Majorel. En revanche, Nexans a bénéficié de notes favorables de JPMorgan et de Berenberg.

Les investisseurs attendent l'inflation américaine, jeudi, qui est le principal rendez-vous économique de cette semaine. Elle est anticipée en hausse à 3,2% après 3,1% en novembre. Hors les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation, les prix sont prévus en progression de 3,8% contre 4% en novembre. Ces chiffres donneront le tempo sur la trajectoire de la politique monétaire de la Fed, dont la prochaine réunion est fixée au 31 janvier.

En revanche, le taux de chômage a réservé une bonne surprise en zone euro. Il s'est élevé à 6,4% en novembre, en baisse par rapport au taux de 6,5% enregistré en octobre 2023 et à celui de 6,7% enregistré en novembre 2022. Il était attendu stable à 6,5%, selon le consensus Reuters.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en légère baisse, la prudence étant de mise avant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, jeudi. L'indice CAC 40 a perdu 0,32% à 7426,62 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,37% à 4468,80 points. La tendance était similaire à Wall Street où le Dow Jones reculait de 0,59% et le Nasdaq Composite, de 0,11% vers 17h30.

