 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 040,50
-0,92%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Une réévaluation en vue avec une éventuelle cotation sur le Nasdaq (Drone Volt)
information fournie par AlphaValue 09/12/2025 à 17:25

Une réévaluation en vue avec une éventuelle cotation sur le Nasdaq

M&A /CORP. ACTION

ANALYSE

Drone Volt vient d’annoncer qu’il prévoit une cotation au NASDAQ dans le but d’améliorer sa valorisation. Cela serait fait avec l’aide de Maxim Group LLC, qui serait payé en actions (plafonné à 4% du capital dont 3% si la cotation est réussie).

Cette cotation supplémentaire a un sens stratégique car le marché américain des drones est le numéro un mondial et est désormais libre de la concurrence chinoise, ce qui a permis à l’entreprise d’accroître sa présence là-bas au cours de l’année passée. Une cotation pourrait ainsi renforcer sa notoriété sur ce marché crucial et donc améliorer le potentiel de croissance des revenus. L’entreprise dispose désormais également d’une solide base d’actionnaires aux États-Unis, parmi lesquels son actionnaire de référence est Armistice Capital, justifiant une cotation dans ce pays.
En plus de ces points, nous sommes d’accord avec l’entreprise pour dire que les start-ups innovantes comme Drone Volt, qui ne sont pas encore rentables, sont généralement beaucoup mieux valorisées sur le NASDAQ qu’ailleurs. Un pair comme Aerovironment est valorisé plus de deux fois plus d’un point de vue P/B, par exemple.
Nous pensons qu’il est intelligent que l’entreprise utilise ses actions plutôt que sa trésorerie pour payer la banque d’investissement étant donné qu’elle ne génère pas encore de flux de trésorerie disponible positifs, bien que cela entraîne bien sûr une légère dilution des actionnaires existants.
Le seul véritable inconvénient potentiel que nous voyons à cette double cotation est une division de la liquidité entre Euronext Paris et le NASDAQ, qui pourrait être amplifiée par la petite taille de l’entreprise qui la positionnerait sous les radars.

Nous trouvons donc la légère réaction positive de ce matin justifiée compte tenu du potentiel de rerating lié à cette éventuelle double cotation et nous réitérons notre recommandation positive sur cette société qui mise sur des technologies à double usage moins concurrentielles.

Valeurs associées

DRONE VOLT
0,7270 EUR Euronext Paris +1,25%
Copyright © 2025 AlphaValue

Cette analyse a été élaborée par AlphaValue et diffusée par BOURSORAMA le 09/12/2025 à 17:25:27.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank