Une réévaluation en vue avec une éventuelle cotation sur le Nasdaq
Drone Volt vient d’annoncer qu’il prévoit une cotation au NASDAQ dans le but d’améliorer sa valorisation. Cela serait fait avec l’aide de Maxim Group LLC, qui serait payé en actions (plafonné à 4% du capital dont 3% si la cotation est réussie).
Cette cotation supplémentaire a un sens stratégique car le marché américain des drones est le numéro un mondial et est désormais libre de la concurrence chinoise, ce qui a permis à l’entreprise d’accroître sa présence là-bas au cours de l’année passée. Une cotation pourrait ainsi renforcer sa notoriété sur ce marché crucial et donc améliorer le potentiel de croissance des revenus. L’entreprise dispose désormais également d’une solide base d’actionnaires aux États-Unis, parmi lesquels son actionnaire de référence est Armistice Capital, justifiant une cotation dans ce pays.
En plus de ces points, nous sommes d’accord avec l’entreprise pour dire que les start-ups innovantes comme Drone Volt, qui ne sont pas encore rentables, sont généralement beaucoup mieux valorisées sur le NASDAQ qu’ailleurs. Un pair comme Aerovironment est valorisé plus de deux fois plus d’un point de vue P/B, par exemple.
Nous pensons qu’il est intelligent que l’entreprise utilise ses actions plutôt que sa trésorerie pour payer la banque d’investissement étant donné qu’elle ne génère pas encore de flux de trésorerie disponible positifs, bien que cela entraîne bien sûr une légère dilution des actionnaires existants.
Le seul véritable inconvénient potentiel que nous voyons à cette double cotation est une division de la liquidité entre Euronext Paris et le NASDAQ, qui pourrait être amplifiée par la petite taille de l’entreprise qui la positionnerait sous les radars.
Nous trouvons donc la légère réaction positive de ce matin justifiée compte tenu du potentiel de rerating lié à cette éventuelle double cotation et nous réitérons notre recommandation positive sur cette société qui mise sur des technologies à double usage moins concurrentielles.
