Une réélection de Trump serait plus favorable aux valeurs refuges (Schroders)

(AOF) - "Au regard des derniers sondages publiés, les électeurs américains devraient normalement assister au match retour entre Biden et Trump l'année prochaine", affirme George Brown, économiste chez Schroders. S'il est réélu, Joe Biden pourrait chercher à relancer son programme initial et notamment le projet "Build Back Better" dont la première version en 2021 prévoyait 3500 milliards de dollars, soit plus de 10 % du PIB, de dépenses pour financer des programmes environnementaux et sociaux.

D'autres mesures finalement abandonnées pourraient être introduites comme le financement des services de garde subventionnés, la pré-maternelle universelle ou le congé familial et médical rémunéré, alimentant les inquiétudes croissantes quant à la viabilité des finances publiques, ce qui pousserait les rendements du Trésor à la hausse. Un renforcement de la réglementation dans la banque ou la santé pourrait faire subir à ces secteurs "une certaine pression à la vente".

En ce qui concerne une deuxième présidence Trump, "la seule certitude est l'incertitude". Il pourrait être reconnu coupable d'un crime et incarcéré, ce qui "pourrait conduire à une longue crise constitutionnelle et peut-être même à une insurrection", alors que sa politique étrangère "pourrait isoler davantage les États-Unis, en particulier s'il choisit de réduire les sanctions imposées à la Russie". Les investisseurs doivent donc s'attendre à une certaine volatilité, suscitant "une fuite vers les valeurs refuges, à savoir les obligations d'État et l'or".

L'analyste relève que Trump a supervisé des rendements totaux de 35% à durée de mandat similaire à celle de Biden, "ce qui est conforme à ce qu'ont fait les autres premiers présidents depuis le début des années 1970", tandis que Joe Biden "n'a réalisé que 8,5% à ce stade de son mandat".

George Brown signale enfin que "le blocage du Capitole devrait être favorable aux marchés", du fait que "les gouvernements divisés sont obligés de faire des compromis, ce qui permet de modérer les penchants les plus extrêmes de chaque parti, offrant ainsi une toile de fond politique plus stable aux investisseurs". Depuis l'élection présidentielle de 1948, précise-t-il, "les actions américaines ont enregistré des rendements totaux moyens de 14,3 % lorsqu'un président a dû composer avec un Congrès divisé", contre une hausse plus modeste de 13,0 % dans le cas d'un gouvernement unifié.