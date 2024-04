(AOF) - " La réunion de la BCE cette semaine ne devrait pas déboucher sur des décisions politiques concrètes, le Conseil des gouverneurs souhaitant attendre des preuves plus rassurantes de la poursuite de la désinflation. L'inflation du mois de mars étant inférieure aux attentes (IPC de 2,4 % en glissement annuel), la présidente Christine Lagarde devrait donner des signes encore plus clairs que les décisions de la réunion en juin se feront " en live ", a commenté Thomas Hempell, responsable de la recherche Macro & Marché de Generali Asset Management, en amont de la réunion de la BCE, ce jeudi.

"Une réduction en juin placerait la BCE devant la Fed" (Generali AM)

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.