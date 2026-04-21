Une publication positive pour le masitinib (AB Science) publiée sur medRxiv
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 07:44
Le traitement par masitinib est associé à un taux de survie à 5 ans de 42,3% à compter de l'apparition des symptômes de la maladie, soit un doublement par rapport aux références historiques, et démontre ainsi des bénéfices substantiels en termes de survie.
Le taux de survie à 5 ans à compter de l'apparition de la maladie a atteint 52,9% chez un sous-groupe de patients atteints de SLA n'ayant pas connu de perte totale de fonctionnalité préalable, soulignant l'importance d'une intervention précoce.
Parmi les survivants à long terme (patients ayant atteint le cap des 5 ans de survie), 49% ont conservé une qualité de vie satisfaisante, sans avoir besoin d'assistance mécanique, telle que la ventilation, la gastrostomie, la trachéotomie ou le recours à un fauteuil roulant.
Enfin, une survie globale médiane de 121 mois a été observée chez les survivants à long terme traités par masitinib, contre 42 mois prévus pour cette cohorte par le modèle ENCALS, ce qui se traduit par un gain de survie médiane résiduelle de 79 mois.
Valeurs associées
|1,2140 EUR
|Euronext Paris
|+5,02%
A lire aussi
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats de Unitedhealth, 3M et GE Aerospace, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,53% pour ... Lire la suite
-
Le gouvernement a annoncé mardi que 6 milliards d'euros de dépenses pourraient être stoppées pour compenser le coût de la guerre au Moyen-Orient, à l'issue d'une réunion sur les finances publiques à Bercy. Le ministre de l'Action et des Comptes publics David Amiel ... Lire la suite
-
Assister à n'importe quelle heure le quidam préoccupé par un symptôme ou une question de santé: des robots conversationnels spécialisés partent à l'assaut du public français, non sans prudence dans un domaine où l'erreur peut avoir des conséquences gravissimes. ... Lire la suite
-
Les perturbations de l'approvisionnement mondial en pétrole liées à la guerre en Iran renchéri le coût des vols long-courriers au départ de l'Europe de plus de 100 dollars (85,04 euros) une hausse susceptible d'entraîner une augmentation des prix des billets, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
2 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer