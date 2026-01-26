Une plainte déposée aux Etats-Unis contre EssilorLuxottica et Meta pour contrefaçon de brevets.
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 16:26
L'action affirme que les deux groupes ont intégré dans leurs lunettes connectées, notamment les Ray-Ban Meta Wayfarer et les Oakley Meta, plusieurs inventions protégées par ces brevets, à savoir des systèmes audio portés sur la tête, des méthodes de traitement du son, un outil d'interaction utilisateur et contexte et un dispositif d'intégration matériel/logiciel pour appareil portable.
Au centre du litige se trouve le recrutement par Meta de Priyanka Shekar, une ancienne chercheuse du MIT qui avait consacré des travaux aux technologies conçues par Solos.
En rejoignant Meta en tant que manager produits, Shekar a transféré au géant californien des connaissances directes sur les technologies brevetées de Solos, facilitant ainsi la conception de ses lunettes intelligentes, selon la plainte.
Solos insiste sur le fait que la contrefaçon serait délibérée et consciente, et non accidentelle, dans la mesure où les mis en cause connaissaient ou auraient dû connaître l'existence des brevets en cause, mais ont poursuivi le développement et la commercialisation de leurs produits., ce qui justifierait, comme le prévoit la loi américaine, le versement de dommages majorés.
Sans préciser de montant exact, Solos réclame des dommages et intérêts substantiels, une part des profits réalisés par Meta et ses partenaires, ainsi qu'une interdiction de vendre les produits considérés comme contrefaits.
Si la plainte aboutit, certains modèles populaires pourraient être retirés du marché américain, avec des conséquences financières potentiellement importantes pour Meta et EssilorLuxottica.
Dans une note de réaction, les analystes de Jefferies reconnaissent que le pire scénario pour les deux entreprises serait une injonction temporaire stoppant les ventes de leurs "smart glasses", tout en rappelant que ce conflit s'inscrit dans un contexte de batailles de brevets fréquentes dans l'électronique grand public, où des milliards de dollars de ventes sont en jeu.
A la Bourse de Paris, l'action EssilorLuxottica chutait de 3,4% dans le sillage de ces informations tandis qu'à New York, le titre Meta gagnait 1,2% à deux jours de la publication de ses résultats de 4ème trimestre, qui devraient réserver de bonnes surprises selon une note publiée aujourd'hui par les analystes de BofA.
