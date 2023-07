Communiqué de presse

Information financière relative au premier semestre 2023

Une performance financière et commerciale soutenue

Base clients mobiles postpayés (hors VOO) +2,7 % en glissement annuel

Base clients câble (hors VOO) +11,4 % en glissement annuel

Chiffre d’affaires du S1 (dont mois de juin pour VOO) +2,9 % à base comparable 1 en glissement annuel

EBITDAaL du S1 (dont mois de juin pour VOO) +0,9 % à base comparable 1 en glissement annuel

Éléments opérationnels marquants - S1

(hors VOO) La performance commerciale est restée positive, notamment dans le postpayé , malgré l’environnement concurrentiel au niveau national.

malgré l’environnement concurrentiel au niveau national. Orange Belgium a enregistré 39k nouveaux abonnés mobiles postpayés g râce au succès des portefeuilles Go et hey!, portant le nombre total d’abonnés à 2,85 millions (+2,7 % en glissement annuel).

râce au succès des portefeuilles Go et hey!, portant le nombre total d’abonnés à 2,85 millions (+2,7 % en glissement annuel). La base clients câble s’est accrue de 21k abonnés, terminant la période à 464k abonnés (+11.4 % en glissement annuel).

Chiffres-clés opérationnels du groupe Orange Belgium hors VOO S1 2022 S1 2023 Variation Base clients abonnements mobiles (en milliers) 2775 2850 2,7% Ajouts nets (en milliers) 33 39 19,7% Base clients câble (en milliers) 417 464 11,4% Ajouts nets (en milliers) 22 21 -5,3%

Éléments financiers marquants - S1

(VOO inclus) Le chiffre d'affaires s’est accru à 740,5 M€, en incluant VOO pour le mois de juin, soit une amélioration de +2,9 % à base comparable 1 , grâce à une croissance solide des services facturés au client.

, grâce à une croissance solide des services facturés au client. L’EBITDAaL a augmenté de +0,9 % à base comparable 1 , la hausse des services facturés au client se trouvant compensée par l’indexation salariale et les autres effets de l’inflation.

la hausse des services facturés au client se trouvant compensée par l’indexation salariale et les autres effets de l’inflation. Les eCapex ont augmenté de + 15,5 % à base comparable 1 à 109,2 M€, ce qui résulte principalement de la mise à niveau du réseau et du caractère saisonnier des livraisons d’équipements à la clientèle.

Chiffres-clés financiers du groupe Orange Belgium

(incluant le mois de juin pour VOO) rapporté Comparable 1 Variation Variation à base en millions d’euros S1 2022 S1 2022 S1 2023 rapportée Comparable 1 Chiffre d’affaires consolidé 677,3 719,4 740,5 9,3% 2,9% EBITDAaL 166,8 177,2 178,8 7,1% 0,9% marge (% du chiffre d’affaires) 24,6% 24,6% 24,1% -49 bp -50 bp eCAPEX 2 -86,0 -94,6 -109,2 27,0% 15,5% Cash-flow opérationnel ajusté 3 80,8 82, 6 69,6 -14,0% -15, 8 % Résultat net consolidé 26,7 23,4 -15,4 -157.8% -165.7%

La base comparable englobe 1 mois de chiffre d'affaires, d’eCapex et d’EBITDAaL de VOO et le cash-flow opérationnel retraité de l’élimination intra-groupe Les eCapex s’entendent hors frais d'acquisition de fréquences. Cash-flow opérationnel ajusté défini comme EBITDAaL – eCapex hors frais d'acquisition de fréquences.

Xavier Pichon, Chief Executive Officer, commente:

Orange Belgium a enregistré une performance commerciale vigoureuse au cours du semestre. Deplus, la clôture de l’acquisition de VOO, intervenue début juin, marque une étape importante pour notre organisation.

Bien que nous restions des entités juridiques séparées, les efforts d’intégration ont commencé et nous fonctionnons déjà comme une entreprise unifiée en termes d’approche commerciale, de stratégies de commercialisation et de structure organisationnelle. Cette réussite met en évidence notre volonté de parvenir à une intégration parfaite de nos activités et de tirer le meilleur parti possible des synergies offertes par cette acquisition.

Pour l'avenir, notre priorité demeure de réaliser les synergies prévues afin d’exploiter le plus possible le potentiel de création de valeur et sécuriser les 3 piliers de « Lead the future » que nous avons récemment annoncés :

Notre avenir se définit par un leadership exceptionnel en matière de réseaux multi-gigabit. Notre avenir se définit par une excellence de l’expérience client incomparable, par la capacité à proposer un écosystème multisegmenté et par le basculement d'un modèle externalisé à un modèle local pour nos activités de service en Belgique. Nous sommes une entreprise citoyenne : résiliente, moderne et responsable animée par des valeurs humaines et ESG solides.

Antoine Chouc, Chief Financial Officer, ajoute :

Je suis heureux d’annoncer la publication de nos résultats financiers pour le premier semestre 2023, qui intègrent pour la première fois les chiffres de VOO pour le mois de juin. Nous sommes parvenus à limiter les effets de l’inflation sur notre marge grâce à une solide performance commerciale, aux adaptations tarifaires et à une maîtrise des coûts rigoureuse.

Après la clôture de l’acquisition, nous avons donné la priorité à la mise en œuvre des synergies : la migration MVNO a déjà commencé, les premières synergies dans les achats sont en cours d’exécution et la mise en commun des stratégies de commercialisation donnera lieu à d’importants gains de productivité.

Nous sommes convaincus que l’intégration de VOO sera fortement créatrice de valeur et qu’elle nous donnera des moyens accrus de mettre à exécution notre stratégie de croissance globale.

Les chiffres présentés dans ce rapport ne sont pas pleinement représentatifs en raison de la brièveté de la période de consolidation. De fait, il importe de souligner que l’allocation du prix d’acquisition, et notamment l’évaluation de l’écart d'acquisition, n’a pas encore été finalisée.

La prise en compte des données de VOO pour une période de sept mois, avec les normes comptables d’Orange Belgium, nous a amenés à ajuster nos objectifs pour 2023. Nous tablons désormais sur un EBITDAaL compris entre 430 et 450 millions d'euros, tandis que le montant total des eCapex devrait se situer entre 290 et 310 millions d'euros.

