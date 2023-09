"Une pause de la Fed reste le scénario le plus probable" (ABN AMRO Investment Solutions)

(AOF) - Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN AMRO Investment Solutions, a livré ses commentaires sur l'indice ISM publié ce mercredi outre-Atlantique. "L'indice ISM des directeurs des achats des secteurs non manufacturiers a dépassé les estimations, augmentant à 54,5 contre 52,7 précédemment, une nouvelle impression qui confirme la persistance de l'expansion dans le secteur des services", souligne-t-il. Toutefois, ce chiffre élevé peut être dû à des facteurs saisonniers, le mois d'août étant généralement associé à la frénésie estivale des dépenses de divertissement.

Christophe Boucher met en évidence le fait que, bien que cette expansion renforce le scénario d'un atterrissage en douceur, elle suscite des inquiétudes quant à une inflation persistante et à des taux d'intérêt plus élevés à plus long terme.

Avant de conclure : "Les rendements des bons du Trésor à 2 ans ont instantanément augmenté. Pas de changement particulier dans l'évaluation par les marchés de la prochaine décision de la Fed : une pause reste le scénario le plus probable."