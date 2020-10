Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une partie de l'opposition kirghize dit assumer tous les pouvoirs Reuters • 07/10/2020 à 08:16









BICHKEK, 7 octobre (Reuters) - Le Conseil de coordination du peuple mis sur pied par plusieurs composantes de l'opposition kirghize a dit mercredi assumer tous les pouvoirs et a annoncé la dissolution du Parlement. Les partisans de l'opposition, dont une autre partie milite pour un transfert du pouvoir par la voie constitutionnelle, s'étaient emparés la veille de la plupart des bâtiments gouvernementaux, après l'invalidation des résultats des législatives de dimanche. Le président Sooronbaï Jeenbekov reste toutefois au pouvoir. Mardi soir, le parlement a accepté de nommer Sadir Japarov, que des manifestants venaient de faire sortir de prison, au poste de Premier ministre, mais une foule en colère a ensuite fait irruption à l'hôtel où il s'était rendu, ce qui a provoqué la fuite de l'opposant, selon la presse locale. Dans une allocution télévisée diffusée dans la nuit, Sadir Japarov a proposé de réformer la constitution avant la tenue, d'ici deux à trois mois, de nouvelles élections présidentielle et législatives. Il a toutefois reconnu ne pas avoir le soutien du Conseil de coordination du peuple. Des heurts ont par ailleurs éclaté dans la nuit à Bichkek entre partisans de l'opposition et groupes d'autodéfense, rapporte le site d'information local 24.kg. Les habitants de la capitale, qui ont connu deux révolutions et des émeutes en 2005 et 2010, ont rapidement formé des milices pour prêter main forte à la police. Selon site Akipress, qui cite les forces de l'ordre, le calme était revenu mercredi matin à Bichkek, mais l'agence de presse russe Tass et 24.kg ont par la suite annoncé que le siège de la compagnie minière Kumtor Gold, filiale du canadien Centera Gold, avait été envahi. Les troubles ont débuté lundi à l'annonce des premiers résultats des législatives, qui donnaient les deux partis traditionnels, dont celui du chef de l'Etat, largement en tête. Ces résultats ont dont été invalidés le lendemain. (Olzhas Auyezov, version française Jean-Philippe Lefief)

