Une panne informatique mondiale perturbe plusieurs secteurs

(AOF) - Des compagnies aériennes, des médias et des sociétés financières font partie des entreprises qui ont signalé des perturbations dans le monde entier, invoquant des problèmes techniques. " Nous enquêtons sur un problème qui affecte la capacité des utilisateurs à accéder à divers services et applications Microsoft 365 " a indiqué hier soir Microsoft via le réseau X. La firme a indiqué plus récemment que ses " services continuent de s'améliorer " et qu'elle continuait " à prendre des mesures correctives ".

Cette panne informatique mondiale contribue également à la morosité des Bourses ce matin.