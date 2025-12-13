Une panne de moteur oblige un vol United Airlines à revenir à l'aéroport de Washington

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire du porte-parole de United dans les paragraphes 3-4) par Jody Godoy

Un vol de United Airlines UAL.O à destination de Tokyo a été contraint de revenir à l'aéroport international de Dulles en Virginie du Nord samedi après-midi après avoir subi une panne de moteur au moment du départ, a indiqué l'Administration fédérale de l'aviation.

La FAA a déclaré qu'elle allait enquêter sur l'incident survenu sur le vol 803 de United, qui impliquait un Boeing 777-200. Un porte-parole de United a déclaré que l'avion avait atterri peu après le décollage en raison de la perte de puissance d'un moteur. Aucun blessé n'est à déplorer parmi les 275 passagers et les 15 membres d'équipage à bord, a précisé le porte-parole. United prévoit de reprendre le vol plus tard dans la journée de samedi sur un autre appareil, a précisé le porte-parole.