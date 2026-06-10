Une panne de Google Cloud en Inde après qu'un incendie dans un centre de données tiers a provoqué une interruption de service

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

GOOGL.O , filiale d'Alphabet, a déclaré mardi que certains clients en Inde avaient subi des perturbations intermittentes du réseau après qu'un incendie dans un centre de données tiers a déclenché un arrêt d'urgence des équipements réseau.

La division de cloud computing a indiqué que l'incendie avait entraîné une coupure d'alimentation électrique d'urgence dans l'installation, isolant un point de présence local à Delhi et réduisant la capacité du réseau dans toute la zone métropolitaine.

Google Cloud n'a pas précisé quand l'incendie s'était produit ni s'il avait causé des dégâts matériels ou des blessés.

De telles perturbations peuvent se répercuter sur les entreprises et les utilisateurs, ralentissant les applications, les sites web et les systèmes internes des entreprises.

L'incident a affecté le trafic réseau en provenance de Delhi, Chennai, Mumbai et des régions voisines, provoquant des périodes de latence élevée, a indiqué la société sur sa page d'état.

Google Cloud, l'un des plus grands fournisseurs de cloud au monde, est en concurrence avec Amazon Web Services et Microsoft Azure et est largement utilisé pour traiter de grands volumes de données et faire fonctionner des outils d'intelligence artificielle.

Il n'y avait pas de solution de contournement pendant que les efforts de restauration se poursuivaient, a déclaré l'unité, ajoutant qu'elle étudiait des mesures supplémentaires d'atténuation du trafic pour limiter l'impact.