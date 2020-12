Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une panne a affecté YouTube, Gmail et les autres services d'Alphabet Reuters • 14/12/2020 à 13:59









BANGALORE, 14 décembre (Reuters) - Une panne a affecté lundi les services d'Alphabet GOOGL.O , notamment YouTube, Gmail et Google Drive, affectant des milliers d'utilisateurs à travers le monde. Cette panne a été détectée à 07h00 (12h00 GMT), précise Google, ajoutant que ses services ont été rétablis pour certains usagers. "Nous sommes au courant que nombre d'entre vous ont des difficultés à accéder à YouTube - notre équipe travaille dessus", indique pour sa part la plateforme de vidéos YouTube sur son compte Twitter. D'après le site DownDetector, plus de 12.000 utilisateurs de YouTube sont concernés par la panne, notamment aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Inde. (Subrat Patnaik version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

