Une OPA sur BE Semiconductor serait à l'étude
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 06:31

Le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs BE Semiconductor Industries (BESI) a reçu des marques d'intérêt pour un rachat, selon plusieurs sources au fait du dossier citées par l'Agence Reuters.

Le groupe, coté à Amsterdam et valorisé 13,88 milliards d'euros, travaille avec la banque d'affaires Morgan Stanley pour défendre ses intérêts. Parmi les prétendants figure l'américain Lam Research, qui a engagé des discussions avec la société néerlandaise, a indiqué l'une des sources. Applied Materials, fabricant d'équipements qui détient déjà environ 9% de BESI depuis avril dernier et en est le premier actionnaire, fait aussi partie des acteurs susceptibles d'être intéressés.

Les discussions, entamées à la mi-2025, ont marqué une pause plus tôt cette année dans un contexte de tensions entre les Etats-Unis et l'Union européenne liées aux tentatives du président américain Donald Trump de prendre le contrôle du Groenland, révèle par ailleurs Reuters. Les acquéreurs potentiels restent toutefois intéressés par BESI, dont la technologie d'" advanced packaging " est jugée stratégique pour les futures générations de puces destinées à l'intelligence artificielle et au calcul haute performance.

