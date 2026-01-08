Une obligation convertible d'Exail labellisée "European Defence Bond"
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 14:40
Lancé en juillet 2025, ce label vise à orienter les capitaux privés vers des projets éligibles dans les domaines de la défense et de la sécurité en Europe. Il repose sur des critères clairs liés à l'utilisation des fonds.
Exail Technologies avait réalisé le 23 septembre une opération de levée de fonds de 300 MEUR sous forme d'obligations convertibles ODIRNANE, visant à préparer le refinancement de l'acquisition d'iXblue en baissant significativement le coût de l'endettement financier.
Valeurs associées
|106,0000 EUR
|Euronext Paris
|+0,95%
