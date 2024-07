Une nouvelle publication dans Nature confirme l’avance de CARBIOS dans la dégradation enzymatique du plastique

• CARBIOS et Toulouse Biotechnology Institute (TBI) publient un article présentant les travaux d'optimisation enzymatique permettant à un PLA enzymé de se désintégrer et de se biodégrader dans des conditions de compostage domestique plus rapidement que ce qu'exigent les certifications.

• Cette nouvelle publication dans Nature, largement considérée comme la revue scientifique la plus influente, vient s'ajouter à la publication de 2020 sur la dépolymérisation enzymatique du PET, confirmant l'avance de CARBIOS en ingénierie enzymatique.

• CARBIOS Active est le résultat du savoir-faire unique des équipes R&D de CARBIOS. Ils ont su exploiter les propriétés de l'enzyme hautement spécifique pour améliorer les performances de biodégradation et le cycle de vie des produits en PLA