Une nouvelle fondation française accompagnera la finance face à l’urgence climatique

L’Institut Louis Bachelier a annoncé le 21 février la création de la fondation PARC (Paris Agreement Research Commons), un nouveau dispositif de recherche académique visant à renforcer le rôle de la finance dans l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris. Sa présentation officielle aura lieu ce 26 février prochain au Collège de France.

L’objectif de la fondation PARC sera de dynamiser et d’élargir l’écosystème de recherche académique pour produire des modèles et des outils innovants dont les acteurs financiers, tels que les banques, les assureurs, les investisseurs et les régulateurs, ont besoin pour répondre à l’urgence climatique et écologique. La fondation s’appuiera sur le big data et l’intelligence artificielle pour renforcer l’accès des chercheurs à des données ESG fiables ainsi que développer l’interopérabilité entre les bases de données.

Le comité stratégique de la fondation est présidé par Bertrand Badré , ex-directeur financier de la Banque mondiale et fondateur du Fonds ‘Blue like an Orange’, et Natacha Valla, ex-DG adjointe de la politique monétaire de la BCE et ex-cheffe de la Division Politique et Stratégie de la BEI, aujourd’hui doyenne de Sciences-Po, comme vice-présidente. Pierre-Louis Lions, professeur au Collège de France, préside le conseil scientifique et d’experts dans le domaine de la finance verte et durable.

Tuba Raqshan