Une nouvelle direction générale pour l'AFG

(AOF) - Sur proposition de son président Philippe Setbon, le Conseil d’administration de l’AFG a nommé Laure Delahousse directrice générale de l’association. Directrice générale adjointe de l’AFG depuis 2017, elle succède à Dominique de Préneuf qui avait occupé ce poste pendant six années. Entrée à l’AFG en 2008, Laure Delahousse était notamment en charge du département des expertises et des affaires publiques France.

En tant que directrice générale, elle a pour mission de mettre en œuvre la stratégie, définie par la gouvernance de l'association, selon trois enjeux prioritaires pour renforcer l'action de l'AFG en France, en Europe et à l'international : défendre et valoriser l'excellence de la gestion française ; faire de la France un leader de la finance durable ; et développer des solutions d'épargne adaptées à tous les clients en favorisant l'épargne longue.

Laure Delahousse est secondée par Delphine de Chaisemartin, directrice générale adjointe, qui a rejoint l'association en août 2023. Elle prend la responsabilité du secrétariat général, de la communication et des affaires publiques européennes et internationales.

Delphine de Chaisemartin était précédemment directrice des affaires publiques et membre du comité de direction de la Banque Postale depuis 2018.