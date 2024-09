Une nouvelle Commission européenne axée sur la compétitivité

(AOF) - La présidente de la Commission européenne, l’Allemande Ursula von der Leyen, a présenté au Parlement " la nouvelle structure prévue pour le Collège " des commissaires européens. Il comporte six vice-présidents exécutifs dont l’Espagnole Teresa Ribera, vice-présidente exécutive d'une transition propre, juste et compétitive, également responsable de la politique de concurrence, et la Finlandaise Henna Virkkunen. Cette dernière est vice-présidente exécutive chargée de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie, également responsable du portefeuille sur les technologies numé

Le Français Stéphane Séjourné sera vice-président exécutif chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle, également responsable du portefeuille de l'industrie, des PME et du Marché unique.

Parallèlement, vingt nouveaux commissaires sont nommés. Le Slovaque Maroš Šefčovič sera commissaire chargé du commerce et de la sécurité économique, le Letton Valdis Dombrovskis le commissaire à l'économie et à la productivité, le Hongrois Olivér Várhely commissaire pour la santé et le bien-être animal, responsable de la construction de l'Union européenne de la santé. La Portugaise Maria Luís Albuquerque sera commissaire en charge des services financiers et de l'Union de l'épargne et de l'investissement.

"Tout le Collège s'engage sur la compétitivité", a souligné la présidente. " Nous avons démoli les anciens silos rigides ", précise-t-elle, soulignant que " c'est l'une des principales recommandations du rapport Draghi ".