Une nouvelle boutique de gestion se lance à Paris

(NEWSManagers.com) - Une nouvelle société de gestion s'est établie dans le 17ème arrondissement de Paris, a appris NewsManagers. La firme, dont l'activité couvre la gestion de portefeuilles collectifs et individuels d'instruments financiers pour le compte de tiers ainsi que la fourniture de conseil en investissement, se nomme Phi Investment Managers. Elle a obtenu son agrément le 24 janvier 2020.

Dans l'organigramme de Phi Investment Managers, on retrouve Roman Kowalczyk, précédemment co-fondateur et directeur général d'Expert et Finance Investment Managers, à la présidence, et Denis Khamphou, ancien membre de l'équipe de multigestion chez Rothschild & Co Asset Management, à la direction générale. Alexandre Hollmann, associé fondateur de Via Wealth Management, y figure également en qualité de membre du comité de contrôle. Au sein de l'équipe, la responsabilité du middle et back office a été confié à Julie Bechet, qui exerçait jusqu'ici chez WiseAM.

Pour rappel, Phi est une lettre de l'alphabet grec symbolisant le nombre d'or en mathématiques.