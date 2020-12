Une nouvelle alliance de gérants d' actifs vise la neutralité carbone pour 2050

(NEWSManagers.com) - Cinq ans après la signature des Accords de Paris sur le climat, trente gérants d' actifs, dont de nombreux grands noms de la profession, se sont engagés ce 11 décembre 2020 à atteindre un niveau nul d'émissions nettes de carbone d'ici 2050 au plus tard, pour l'ensemble de leurs actifs sous gestion.

La " Net Zero Asset Managers initiative " , c' est son nom, compte fédérer les sociétés de gestion autour d' un programme de mesures pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C d' ici 2050. Outre l' objectif de zéro émission carbone d' ici 2050, les signataires devront participer activement à la réduction de 50% des émissions carbone d' ici 2030, et réviser leurs objectifs intermédiaires tous les cinq ans. Ils devront également prendre en compte les Scope 1 et 2 dans les mesures d' émission carbone de leurs portefeuilles, voire le Scope 3 si possible, mettre en place une politique de vote et d' engagement dédiée, et créer des produits d' investissements en adéquation avec ces objectifs.

La France représentée par Axa IM et Anaxis AM

L' initiative, qui compte bien attirer de nouveaux signataires dans les mois à venir, réunit d' ores et déjà 9.000 milliards de dollars d' actifs sous gestion, principalement en provenance de sociétés situées dans des pays anglosaxons et nordiques. Parmi les plus importants gérants d' actifs engagés, on retrouve Fidelity International, M&G, Robeco, Nordea AM, Schroders, Legal & General IM, DWS, ou encore UBS AM. La France, qui espère faire de Paris la capitale mondiale de la finance verte, ne dispose à l' heure actuelle que de deux représentants : Axa IM et Anaxis AM.

Cette initiative est le premier engagement qui ne réunit que des gérants d' actifs, à la différence du Climate Action 100+, ou de la Net Zero Asset Owner Alliance, dans lesquelles participent également des investisseurs institutionnels. Ces derniers demeurent toutefois à l' origine de cette nouvelle initiative, puisqu' elle a été impulsée par l' Institutional Investors Group on Climate Change, une association qui représente 250 investisseurs institutionnels et 33.000 milliards de dollars d' encours, avec le support de cinq autres membres fondateurs : l' Asia Investor Group on Climate Change, le Carbon Disclosure Project, Ceres, l' Investor Group on Climate Change, et les Principles for Responsible Investment (PRI) des Nations unies.

Ces six réseaux d' investisseurs, réunis dans le cadre de l' Investor Agenda, analyseront les efforts des gérants d' actifs signataires de l' initiative, afin de s' assurer que ces derniers respectent leurs engagements.

Liste complète des trente premiers signataires :

a.s.r. Asset Management, Anaxis Asset Management, Arisaig Partners, Asset Management One, ATLAS Infrastructure Partners, AXA Investment Managers, BMO Global Asset Management, Calvert Research and Management, CCLA Investment Management, Clean Energy Ventures, DWS, FAMA Investimentos, Fidelity International, Generation Investment Management LLP, Gulf International Bank Asset Management, Handelsbanken Fonder AB, IFM Investors, Inherent Group LP, Kempen Capital Management, Legal & General Investment Management, M&G plc, New Forests Pty Ltc, Nordea Asset Management, Robeco, Sarasin & Partners LLP, Schroders, Swedbank Robur, UBS Asset Management, Wellington Management et WHEB.