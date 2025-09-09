Une nouvelle administratrice indépendante chez Interparfums
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 10:17
Elle remplace Véronique Morali, démissionnaire pour cause de cumul de mandats d'administrateurs, pour la durée de son mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale 2026, à laquelle cette cooptation sera soumise à ratification.
'Natalie Bader Messian dispose d'une expérience de 30 ans dans les cosmétiques, la mode, la joaillerie et le retail et a occupé différents postes à responsabilités au sein des sociétés Chanel, Sephora, Fred, Prada ou Clarins', souligne Interparfums.
Valeurs associées
|30,2400 EUR
|Euronext Paris
|+0,33%
