Une note interne révèle que Goldman Sachs met en place une plateforme dédiée aux marchés privés pour ses clients fortunés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs GS.N a créé une nouvelle plateforme dans le but d'élargir son offre sur les marchés privés destinée à sa clientèle fortunée, selon une note interne consultée mardi par Reuters.

Cette plateforme d’investissements alternatifs sera dirigée par Matt Doherty, qui continuera à superviser les activités d’investissements alternatifs de la banque de Wall Street, précise la note.

Cette initiative intervient alors que les investisseurs fortunés cherchent de plus en plus à accéder à des sociétés non cotées, parmi lesquelles de nombreuses start-ups à forte croissance restent privées plus longtemps, ce qui permet aux investisseurs de profiter de la hausse des valorisations avant une introduction en bourse.

Des entreprises telles que SpaceX SPCX.O , fondée par Elon Musk, sont restées privées pendant des années avant d’entrer en bourse le mois dernier, alors même que leur valorisation grimpait en flèche, alimentant ainsi la demande des investisseurs fortunés pour des placements sur les marchés privés. L’essor de l’intelligence artificielle n’a fait que renforcer cet intérêt.

Cela a incité les banques de Wall Street à élargir leur offre sur le marché privé destinée à leur clientèle fortunée.

Les marchés de capitaux alternatifs, qui gèrent des investissements alternatifs pour le compte de clients fortunés, resteront l’activité principale de la plateforme, selon la note.

L’équipe continuera à aider les clients à investir dans des actifs des marchés privés, à les conseiller sur la constitution de portefeuilles d’investissements alternatifs et à gérer ces portefeuilles pour leur compte.

Dans le cadre de ces changements, Goldman Sachs met en place une nouvelle équipe dédiée aux investissements dans les sociétés privées en fusionnant son activité d’investissement fiduciaire dans des actifs uniques avec son activité d’investissement direct axée sur les family offices.

Ces changements visent à tirer parti de la croissance de l’activité « alternatives » de Goldman Sachs et à renforcer sa plateforme dédiée aux marchés privés.

CNBC avait rapporté cette information plus tôt dans la journée.

Au début du mois, Goldman Sachs a dépassé les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre , grâce à la reprise des opérations de fusion-acquisition et à la volatilité des marchés liée au conflit entre les États-Unis et l’Iran, qui a propulsé les revenus liés aux actions à un niveau record.