Une minute avec Rian Johnson, le réalisateur de "Knives Out", sur le troisième film de la franchise
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 12:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rollo Ross

Le scénariste et réalisateur Rian Johnson dévoile son troisième film policier "Knives Out", "Wake Up, Dead Man", qui sera diffusé sur Netflix le 12 décembre.

Le film est centré sur le père Jud Duplenticy, interprété par Josh O'Connor, qui se retrouve le principal suspect d'un meurtre au sein d'une petite congrégation catholique très unie.

Le détective de la franchise "Knives Out" des films précédents, Benoît Blanc, interprété par Daniel Craig, se présente pour résoudre le mystère.

Rian Johnson a parlé à Reuters du processus de création du troisième film de la franchise.

Q. Lorsque vous choisissez les titres de vos films, comme le dernier "Glass Onion" et celui-ci "Wake Up, Dead Man", dans quelle mesure essayez-vous de dérouter le public rien qu'avec le titre?

R. Eh bien, je veux dire que vous essayez de choisir un titre qui sonne comme un bon titre de meurtre et mystère, qui semble un peu intrigant, mais aussi qui, espérons-le, une fois que vous aurez vu le film, vous vous direz "il n'aurait pas pu s'appeler autrement" Et pour ce film, je pense que le titre est approprié.

Q. Lorsque vous écrivez ces mystères, savez-vous qui vous avez en tête pour la distribution?

R. J'essaie de ne pas le faire, parce que c'est un chemin qui mène au chagrin, car d'une certaine manière, tous les acteurs sont enthousiastes à l'idée de jouer dans ces films. D'un autre côté, nous recherchons des gens qui sont les plus occupés du monde, des stars de cinéma, et nous ne savons pas toujours si cela va fonctionner en termes d'emploi du temps. Donc, si vous avez écrit avec quelqu'un de profondément ancré dans le rôle et que vous ne pouvez pas l'avoir, c'est un déchirement. J'essaie d'écrire en fonction des personnages. J'essaie d'écrire un groupe intéressant et de trouver les meilleures personnes pour les incarner.

Q. Je crois que la dernière fois que je vous ai interviewé pour "Glass Onion", vous aviez déjà écrit ce scénario. Quelle est l'étendue de vos projets pour les prochains volets?

R. En fait, je pense qu'il est très important pour moi de ne pas avoir d'idée et de ne pas commencer à l'écrire tant que je ne sais pas que ce sera la suite. Ce n'est donc pas comme si j'avais un tiroir rempli d'idées pour ce genre de choses.

