Une mine d'or s'effondre en République centrafricaine, plus de 100 morts - responsable

Plus de 100 personnes ont trouvé la mort lors de l'effondrement d'une mine d'or artisanale en République centrafricaine, a déclaré mercredi un responsable d'une association minière locale.

L'effondrement de la mine s'est produit mardi dans le village de Zamboye, près de la frontière avec le Cameroun.

Un procureur de la ville de Boaur, dans l'ouest de la République centrafricaine, a déclaré dans un communiqué qu'il y a eu plusieurs morts et blessés et que plusieurs personnes sont portées disparues, sans toutefois donner de chiffres précis.

L'exploitation minière artisanale est une source essentielle de revenus dans toute l'Afrique, mais une réglementation insuffisante et le manque de normes de sécurité entraînent souvent des accidents mortels.

Plus tôt ce mois-ci, au moins 14 mineurs clandestins ont trouvé la mort à la suite de l'effondrement de la décharge d'une mine désaffectée près de Rustenburg, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Johannesburg.

(Judicael Yongo; version française Benoit Van Overstraeten)